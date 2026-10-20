Córdoba rechaza el recorte del Plan Remediar: de 128 medicamentos gratuitos a solo seis

La decisión del Ministerio de Salud de la Nación de derogar el listado de medicamentos del Plan Remediar genera fuerte preocupación en Córdoba. El programa, vigente desde 2021, entregaba de forma gratuita 128 principios activos a través de botiquines que se distribuían directamente a los municipios. Ahora, ese listado se reduce a solo seis medicamentos destinados exclusivamente al tratamiento de la hipertensión arterial y la dislipemia.

El ministro de Salud de la Provincia, Ricardo Pickesteiner, explicó que el cambio deja fuera antibióticos, antifúngicos, antieméticos, remedios para el hipotiroidismo, vitaminas para embarazadas, tratamientos para la osteoporosis, el asma y la tuberculosis, entre otros.

“El plan que existía hasta el viernes de la semana pasada contenía 128 medicamentos que estaban incluidos en un listado de medicamentos de atención primaria de salud”, detalló. “Este plan se distribuía por botiquines a los municipios directamente y estaba financiado por un crédito del BID”.

Qué queda y qué se elimina

Según el funcionario, el nuevo esquema “solamente involucra los seis principios activos […] que son medicamentos para la presión arterial, el colesterol y algunas otras presentaciones cardiovasculares”.

“Exactamente, los botiquines actualmente que estaban constituidos por esos 128 medicamentos ahora solo van a estar constituidos por estos seis”, afirmó.

Esto implica que los pacientes que recibían tratamientos antibióticos, betabloqueantes u otros medicamentos crónicos a través de los centros de atención primaria dejarán de contar con esa provisión. “Los van a dejar de recibir los municipios y los pacientes van a tener que buscar otro recurso para continuar con el tratamiento”, señaló.

El impacto en los pacientes

Pickesteiner advirtió que la medida afecta a miles de personas en la provincia que venían recibiendo estos medicamentos desde hace años. La gran mayoría no tiene obra social, aunque también hay pacientes con cobertura que, por el costo de los medicamentos, recurrían a los centros municipales para completar sus tratamientos.

“Hay miles de pacientes en la provincia de Córdoba que actualmente vienen recibiendo esos medicamentos y que a partir del mes de octubre no lo van a recibir más. Ese es el primer problema”, subrayó.

El segundo problema, según el ministro, es logístico y de acceso: muchas personas que viven en localidades alejadas no podrán trasladarse fácilmente para conseguir la medicación por otros medios.

Además, alertó sobre las consecuencias clínicas de interrumpir tratamientos crónicos: “La suspensión del tratamiento que los pacientes actualmente tienen, en algunos casos puede generar internaciones o complicaciones de su enfermedad de base que creo que entre todos tenemos que tratar de evitar”.

La respuesta de Córdoba

El ministro provincial confirmará este jueves una reunión con el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones. Llevará el rechazo formal de la provincia a la decisión y solicitará, en primer lugar, la restitución del plan. Si eso no es posible, pedirá un plan alternativo que permita a las provincias organizar de manera ordenada la continuidad de los tratamientos.

“Le voy a llevar el rechazo formal que tiene la provincia con respecto a la decisión del ministerio de la abolición de los botiquines y de los medicamentos de tratamiento crónico […] y pedirle un plan, primero la restitución del plan y segundo, si eso no fuese posible, un plan alternativo”, explicó.

Pickesteiner cuestionó el argumento de la falta de control como justificación del recorte. Señaló que la provincia ya cuenta con receta electrónica en los hospitales públicos, una herramienta que permite trazar todas las prescripciones y dispensas.

“Hoy con la tecnología que existe […] se puede controlar la trazabilidad de todos los medicamentos que se prescriben en el ámbito ambulatorio si tienen la receta electrónica. Y de alguna manera, no volver a quitarle el acceso que todos los pacientes tenían a un montón de medicamentos, básicamente porque no lo puedo controlar”, planteó.

Una merma que ya se venía sintiendo

El funcionario reveló que la provisión de botiquines ya venía cayendo de forma paulatina. En 2022 la provincia recibió cerca de 18.500 botiquines; en lo que va de 2026 solo llegaron 4.200. “Ha habido una merma muy importante”, reconoció.

Aunque la publicación en el Boletín Oficial se produjo el viernes, la provisión de octubre ya estaba entregada. El impacto pleno se esperaría a partir de noviembre.

Ante esta situación, Pickesteiner recomendó a los pacientes que consulten con sus médicos de cabecera, revisen el listado de medicamentos que reciben y evalúen si alguno de los seis principios activos que quedan puede cubrir parte del tratamiento. Para el resto, la provincia buscará alternativas con los recursos disponibles.

“La provincia no va a mirar para otro costado, vamos a seguir intentando ayudar con los recursos que tenemos a todo el mundo”, concluyó.

Entrevista de Radioinforme 3.