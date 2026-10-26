DReI en el Gran Rosario: "Una misma empresa puede pagar siete veces más según dónde esté"

Una misma industria puede pagar hasta siete veces más de impuestos municipales según la localidad del Gran Rosario en la que se instale. Así lo señala un relevamiento de la Fundación Apertura, que comparó el Derecho de Registro e Inspección (DReI) en 19 jurisdicciones del área metropolitana y detectó fuertes diferencias entre las alícuotas que se aplican a las empresas.

“Nos pareció relevante poder dimensionar esta dispersión del costo impositivo en el área metropolitana”, explicó Cristian Bergmann, presidente de la Fundación Apertura, en diálogo con Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario. Según detalló, el estudio surgió a partir de consultas de asociados que advertían cargas tributarias superiores en algunas localidades respecto de Rosario y otros municipios.

El informe también detectó problemas de acceso a la información. “Pudimos relevar 19 localidades del área metropolitana de Rosario, pero nos quedaron nueve localidades donde la información no es pública”, señaló Bergmann. Y agregó que, en esos casos, al buscar las alícuotas o las ordenanzas que las establecen en las páginas oficiales, los datos no aparecen disponibles.

Entre los ejemplos relevados, una misma industria puede pagar unos 750.000 pesos mensuales de DReI en Funes, 1.625.000 pesos en Rosario y 5.445.000 pesos en General Lagos. Esta última localidad aparece entre las de mayor carga para ese rubro, mientras que Puerto General San Martín y Fray Luis Beltrán figuran entre las de menor presión tributaria, según el estudio.

Bergmann explicó que parte de las diferencias responde a decisiones que tomaron distintas localidades para atraer empresas y parques industriales mediante alícuotas más bajas que las de Rosario. Sin embargo, advirtió que también existen adicionales que incrementan el monto final. “Muchas veces la alícuota general te dice una cosa, pero después tenés adicionales por servicio de salud, publicidad u otros conceptos”, indicó.

El presidente de la fundación también planteó la discusión sobre la relación entre las tasas y los servicios que brindan los municipios. “La Corte viene sosteniendo el criterio de que para que exista una tasa tiene que haber una contraprestación”, afirmó. Al mismo tiempo, reconoció que el análisis debe contemplar las responsabilidades y los gastos de cada administración, incluidos los vinculados con la salud pública y los servicios que reciben habitantes de otras localidades.

Por último, Bergmann sostuvo que las diferencias tributarias pueden repercutir más allá de las empresas que las pagan. “Hay una percepción de que el mayor tributo se lo cobran a la gran empresa, pero lo que termina pasando es que el cliente paga ese mayor costo”, señaló. La Fundación Apertura publicó un mapa interactivo en su sitio web para consultar los datos disponibles y recibir aportes de la ciudadanía, con el objetivo de ampliar el relevamiento y mejorar la transparencia de la información tributaria.

Entrevista de Hernán Funes.