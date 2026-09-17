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Mendoza avanza en la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil con plazos más cortos para adolescentes

Mendoza adapta su Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, estableciendo plazos más cortos para casos de adolescentes. Se espera aprobación definitiva en la Cámara de Diputados.

17/09/2026 | 15:33Redacción Cadena 3

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Mendoza avanza en la adecuación a la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, vigente desde el 5 de septiembre. La Cámara Alta dio sanción inicial al proyecto del Ejecutivo y se prevé que el próximo miércoles se apruebe definitivamente en la Cámara de Diputados.

El senador radical Walter Marcolini explicó que la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil seguirá a cargo del nuevo sistema. Este régimen introduce plazos más cortos en varios aspectos del proceso judicial para adolescentes.

Entre las modificaciones, se destaca que la imputación a un adolescente por un delito no puede superar las 12 horas desde su detención. Además, la duración de la investigación se establece en un plazo máximo de tres meses.

La prisión preventiva, por su parte, no podrá exceder los 18 meses, aunque el plazo de la medida cautelar será también de tres meses. En el Senado, el régimen local se aprobó con 25 votos a favor y 10 abstenciones, sin oposición de ningún legislador.

Informe de Facundo Di María

Lectura rápida

¿Qué ley se está adecuando en Mendoza? La Ley de Responsabilidad Penal Juvenil.

¿Quién explicó el nuevo sistema? El senador radical Walter Marcolini.

¿Cuándo se aprobó la sanción inicial? El 5 de septiembre.

¿Cuánto tiempo tiene la imputación de un adolescente? No puede superar las 12 horas desde su detención.

¿Cuántos votos a favor tuvo el régimen local en el Senado? Se aprobó con 25 votos a favor y 10 abstenciones.

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