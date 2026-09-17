Helada devastadora en Cafayate: pérdidas del 70% en viñedos de la región vitivinícola

La productora de finca La Carolina en Cafayate, Carolina Martín, afirmó que la helada provocó daños totales en los brotes de sus viñedos. Se estiman pérdidas del 70% en otros puntos productivos de la región.

Según Martín, "tuvimos una helada fulminante a madrugada del 14 de septiembre". La productora destaca la pasión de los viticultores, aunque reconoce que "cuando pasan estas cosas te das cuenta de que había también capital a riesgo".

Este año, la productora reporta que "del 100% que teníamos brotado, que es lo que estaba brotado, el 100% se quemó". Los productores ahora esperan ver cómo viene el rebrote tras este fenómeno climático.

La helada, que fue general en el valle de Cafayate, impacta fuertemente en la producción vitivinícola de la región, que se encuentra en el corazón del valle.

Informe de Elisa Zamora