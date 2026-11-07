Asaltó a dos hermanas con un cuchillo de carnicero y lo condenaron a 5 años de prisión

FOTO: Condenan a 5 años de prisión al delincuente que asaltó a dos hermanas con un cuchillo de carnicero.

José Luis Rodríguez, de 34 años, fue condenado a 5 años y 2 meses de prisión efectiva por asaltar a dos hermanas en Tucumán.

Las jóvenes fueron interceptadas por el delincuente conocido como "Pila", mientras salían a correr, justo debajo de un puente de la circunvalación.

El ladrón amenazó a las hermanas de muerte con un cuchillo de carnicero. A pesar de sus intentos de escapar en diferentes direcciones, una de ellas fue alcanzada por el agresor, quien le lanzó puntazos por la espalda y le robó el celular.

El condenado tenía antecedentes penales y fue declarado reincidente, lo que influenció en el tiempo de la condena.

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Informe de Rosalía Cazorla.