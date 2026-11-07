Asaltó a dos hermanas con un cuchillo de carnicero y lo condenaron a 5 años de prisión
José Luis Rodríguez, de 34 años, fue condenado por robarle a las dos mujeres mientras hacían actividad física.
07/11/2026 | 10:18Redacción Cadena 3
FOTO: Condenan a 5 años de prisión al delincuente que asaltó a dos hermanas con un cuchillo de carnicero.
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Audio. Condenan a 5 años de prisión al delincuente que asaltó a dos hermanas con un cuchillo de carnicero
Panorama Federal
José Luis Rodríguez, de 34 años, fue condenado a 5 años y 2 meses de prisión efectiva por asaltar a dos hermanas en Tucumán.
Las jóvenes fueron interceptadas por el delincuente conocido como "Pila", mientras salían a correr, justo debajo de un puente de la circunvalación.
El ladrón amenazó a las hermanas de muerte con un cuchillo de carnicero. A pesar de sus intentos de escapar en diferentes direcciones, una de ellas fue alcanzada por el agresor, quien le lanzó puntazos por la espalda y le robó el celular.
El condenado tenía antecedentes penales y fue declarado reincidente, lo que influenció en el tiempo de la condena.
/Inicio Código Embebido/
Investigación en curso. Para el fiscal, no hay pruebas suficientes de enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni
Gerardo Pollicita pidió que el expediente pase al fuero penal económico ante indicios de posibles irregularidades tributarias. El planteo no implica un sobreseimiento y deberá ser resuelto por el juez federal Ariel Lijo.
/Fin Código Embebido/
Informe de Rosalía Cazorla.
Lectura rápida
¿Quién fue condenado y por qué?
José Luis Rodríguez fue condenado a 5 años y 2 meses de prisión por asaltar a dos hermanas en Tucumán.
¿Qué hizo el delincuente durante el asalto?
Amenazó a las hermanas con un cuchillo de carnicero y le robó el celular a una de ellas.
¿Dónde ocurrió el asalto?
Ocurrió bajo un puente de la circunvalación en Tucumán.
¿Cuál fue el resultado de la agresión?
Una de las hermanas fue alcanzada por el agresor y recibió puntazos en la espalda.
¿Qué antecedentes tenía el condenado?
Tenía antecedentes penales y fue declarado reincidente, lo que influyó en su condena.