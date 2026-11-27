Por Malena Pozzobon

Hay leyes que se cumplen en papel y muchas otras que se cumplen en la mesa. La ley 11.077 obliga a todos los restaurantes y locales gastronómicos a que tengan dos cartas en braille y dos cartas en macrotipo impresas, para las personas con discapacidad visual.

Las personas con disminución visual o ceguera tienen el mismo derecho que todos a compartir una salida con familiares y amigos. Sin embargo, la presentación de los menúes son una de las principales barreras que tienen para estas salidas.

Para profundizar más sobre este tema del Braille y macrotipo en las cartas realicé una entrevista a la Licenciada Ana Clara Fernandez que nos contó acerca de su experiencia. Ana es fundadora de la Revista de Colores y Colores News en braille y forma parte del equipo de proveedores de los locales gastronómicos que ofrecen las cartas en braille en Córdoba.

FOTO: Cartas en braille

Charlando entre colegas le pregunté cuál es el error más común que cometemos los comunicadores y los locales gastronómicos intentando ser inclusivos, y manifestó: “Yo creo que el error más común es la falta de información, pecamos con eso, consideramos que decimos las cosas correctas y no investigamos antes. Y acá me gustaría volver al Periodismo Idea de Miguel Perez Gaudio, que siempre decía que hay que saber pensar, hacer pensar y dejar pensar. Pero para eso tenemos que indagar en un sentido profundo de la información porque estamos formando a quien nos está oyendo y leyendo”. Además, remarcó la importancia de ir a las fuentes para informarnos y comunicar de manera correcta.

En cuanto a los mitos y juicios que existen sobre la discapacidad visual, remarcó que “hay muchos prejuicios". "He visitado muchos lugares, sobre todo locales gastronómicos, para ofrecer las cartas con sistema braille y en macrotipo, y muchos me dicen que no porque tienen el código QR. El código QR no es accesible para todas las personas con discapacidad visual, incluso para uno que ve", advirtió.



En ese sentido, explicó que para las personas con discapacidad visual, al no estar delimitado en sobre relieve, van a necesitar si o si de la atención de una persona que ve para poder acceder. "La intención de quienes trabajamos en esto es promover el desenvolvimiento autónomo de las personas con discapacidad”, afirmó. En este sentido hizo énfasis en la importancia de poner al servicio de las personas con discapacidad las herramientas que faciliten la accesibilidad.

Sobre las cartas accesibles, Ana Clara expresó: “La misma información que contiene una carta convencional escrita en tinta contiene la carta impresa en sistema braille y en macrotipo. Hago una salvedad, la ley Provincial de Córdoba 11.077 no exige que estén los precios puestos en la carta en el sistema braille y en macrotipo, de todas maneras, la decisión final la toma quien la encarga".

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A continuación, compartió su opinión sobre qué tan dispuestos están los comercios y restaurantes a tener las cartas en braille y las cartas en macrotipo y señaló: “Yo desde 2004 ofrezco las cartas impresas en el sistema braille y macrotipo (...) De cien comercios que visitó, dos encargan una carta impresa del sistema braille y no siempre se actualiza ese material. Considero que no es falta de empatía, sino falta de conocimiento. sobre todo lo que está faltando es la difusión, la gente no sabe".

Y manifestó: "El 99% de los lugares a los que entro se sorprenden al ver el material en braille, no san que tienen la posibilidad, menos aún hablaban de la existencia de la ley Provincial de Córdoba 11.77. Considero que hay que hacer una gran difusión sobre la importancia de promover el sistema braille y de las leyes que están vigentes”.

FOTO: Braille parte 2

El proyecto de Clara de involucrarse con la comunicación accesible, surgió gracias a su abuelo Ismael, quien perdió la visión. Y concluyó: "Soy una bendecida por hacer lo que hago y lo elijo cada día. Agradezco a las personas con discapacidad visual por confiar en mí y a quienes promeven el Braille”.

Quienes deseen profundizar sobre las cartas en braille pueden contactar a Ana Clara al teléfono 3513074854 o a través de sus redes @revistacolores y correo electrónico [email protected]