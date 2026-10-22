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Condenaron a un hombre por aplicar mal medicación para abusar de su ex pareja en Rosario

Tras la realización del debate oral, el tribunal resolvió imponerle una pena de 10 años de prisión efectiva a Ricardo C., en el Centro de Justicia Penal de Rosario.      

22/10/2026 | 15:38Redacción Cadena 3

Perspectiva Rosario

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Centro de Justicia Penal de Rosario.

FOTO: Centro de Justicia Penal de Rosario.

Google.- Gálvez al 2200, Rosario, Santa Fe, Argentina.

FOTO: Google.- Gálvez al 2200, Rosario, Santa Fe, Argentina.

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El Tribunal integrado por los jueces de Primera Instancia Pedrana, Leiva y Álvarez condenó este jueves 22 de octubre a Ricardo C. a 10 años de prisión efectiva por dos hechos de abuso sexual con acceso carnal y dos hechos de amenazas simples.

El juicio oral se desarrolló en la sala 8 del Centro de Justicia Penal de Rosario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La acusación estuvo a cargo de la fiscal Antonela Valente, quien sostuvo que el condenado abusó sexualmente de su expareja cuando la mujer se encontraba en un estado de extrema vulnerabilidad, como consecuencia de la medicación que le habría sido recetada y suministrada de manera inadecuada por el propio acusado.

Según la investigación, los hechos ocurrieron en el interior de la vivienda ubicada en Gálvez al 2200, en Rosario, donde ambos convivían. Además, la Fiscalía le atribuyó a Ricardo C. haber amenazado reiteradamente a la víctima con el propósito de infundirle temor.

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/Fin Código Embebido/

Tras la realización del debate oral, el tribunal resolvió imponerle una pena de 10 años de prisión efectiva por los delitos atribuidos. Otros detalles vinculados con la modalidad y la mecánica de los hechos se mantienen bajo reserva para preservar la intimidad y la integridad de la víctima.

Con esta resolución, concluyó el juicio oral por los hechos de abuso sexual y amenazas denunciados en el contexto de la relación que mantenían ambos.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? El Tribunal condenó a Ricardo C. a 10 años de prisión efectiva por abuso sexual y amenazas.

¿Quién fue el responsable? El condenado es Ricardo C., acusado de abusar de su expareja.

¿Cuándo se dictó la sentencia? La sentencia fue dictada el jueves 22 de octubre.

¿Dónde ocurrió el juicio? El juicio se realizó en la sala 8 del Centro de Justicia Penal de Rosario.

¿Cómo se desarrolló el caso? La fiscal Antonela Valente presentó la acusación, destacando la vulnerabilidad de la víctima.

¿Por qué se mantiene la reserva? Se preserva la intimidad y la integridad de la víctima.

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