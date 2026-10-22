Un potente terremoto de 7.0 remeció el suroeste de China, generando preocupación
Un sismo de magnitud 7.0 tuvo lugar en la ciudad de Nagqu, en la región de Xizang, según el Centro de Redes Sismológicas de China, a las 22:33 hora local.
FOTO: El terremoto fue de 7.0 de magnitud.
Buenos Aires, 22 de octubre (NA) -- Un terremoto de magnitud 7,0 en la escala de Richter se registró en el distrito de Baqen de la ciudad de Nagqu en la región autónoma de Xizang, en el suroeste de China, a las 22:33 de hoy jueves (hora de Beijing), según el Centro de Redes Sismológicas de China (CENC, siglas en inglés).
El epicentro fue monitoreado en 32,40 grados de latitud norte y 93,79 grados de longitud este. El sismo ocurrió a una profundidad de 10 kilómetros.
El 2 de septiembre, Xizang se había visto afectada por una avalancha de lodo, informó Xinhua y comprobó la Agencia Noticias Argentinas.
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió?
Un terremoto de magnitud 7.0 se registró en el suroeste de China.
¿Dónde tuvo lugar?
En el distrito de Baqen, ciudad de Nagqu, región autónoma de Xizang.
¿Cuándo se produjo?
El sismo ocurrió a las 22:33 de hoy jueves, hora de Beijing.
¿Cuál fue la profundidad del sismo?
El terremoto se registró a una profundidad de 10 kilómetros.
¿Qué eventos recientes han afectado la región?
El 2 de septiembre, Xizang sufrió una avalancha de lodo.
[Fuente: Noticias Argentinas]