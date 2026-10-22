Un potente terremoto de 7.0 remeció el suroeste de China, generando preocupación

FOTO: El terremoto fue de 7.0 de magnitud.

Buenos Aires, 22 de octubre (NA) -- Un terremoto de magnitud 7,0 en la escala de Richter se registró en el distrito de Baqen de la ciudad de Nagqu en la región autónoma de Xizang, en el suroeste de China, a las 22:33 de hoy jueves (hora de Beijing), según el Centro de Redes Sismológicas de China (CENC, siglas en inglés).

El epicentro fue monitoreado en 32,40 grados de latitud norte y 93,79 grados de longitud este. El sismo ocurrió a una profundidad de 10 kilómetros.

El 2 de septiembre, Xizang se había visto afectada por una avalancha de lodo, informó Xinhua y comprobó la Agencia Noticias Argentinas.

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