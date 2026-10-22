En vivo

Noche y Día

Nora Covassi

Argentina

En vivo

Noche y Día

Nora Covassi

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

La noche más pulenta

Adrián Gómez

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Un potente terremoto de 7.0 remeció el suroeste de China, generando preocupación

Un sismo de magnitud 7.0 tuvo lugar en la ciudad de Nagqu, en la región de Xizang, según el Centro de Redes Sismológicas de China, a las 22:33 hora local.

22/10/2026 | 13:08Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El terremoto fue de 7.0 de magnitud.

FOTO: El terremoto fue de 7.0 de magnitud.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 22 de octubre (NA) -- Un terremoto de magnitud 7,0 en la escala de Richter se registró en el distrito de Baqen de la ciudad de Nagqu en la región autónoma de Xizang, en el suroeste de China, a las 22:33 de hoy jueves (hora de Beijing), según el Centro de Redes Sismológicas de China (CENC, siglas en inglés).

El epicentro fue monitoreado en 32,40 grados de latitud norte y 93,79 grados de longitud este. El sismo ocurrió a una profundidad de 10 kilómetros.

El 2 de septiembre, Xizang se había visto afectada por una avalancha de lodo, informó Xinhua y comprobó la Agencia Noticias Argentinas.

Noticia en desarrollo...

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué ocurrió?
Un terremoto de magnitud 7.0 se registró en el suroeste de China.

¿Dónde tuvo lugar?
En el distrito de Baqen, ciudad de Nagqu, región autónoma de Xizang.

¿Cuándo se produjo?
El sismo ocurrió a las 22:33 de hoy jueves, hora de Beijing.

¿Cuál fue la profundidad del sismo?
El terremoto se registró a una profundidad de 10 kilómetros.

¿Qué eventos recientes han afectado la región?
El 2 de septiembre, Xizang sufrió una avalancha de lodo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf