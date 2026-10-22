Canadá y Turquía firmaron acuerdos estratégicos en defensa y comercio para diversificar alianzas

El primer ministro canadiense Mark Carney y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunciaron el jueves una "asociación estratégica", en un esfuerzo de Canadá por disminuir su dependencia de Estados Unidos. Ambos líderes supervisaron la firma de tres acuerdos de cooperación que abarcan la industria de defensa, el transporte y la energía, además de iniciar negociaciones para un acuerdo de libre comercio.

"Hemos dado un paso histórico hacia el futuro de nuestras relaciones", declaró Erdogan tras la ceremonia de firma. "Elevar nuestras relaciones al nivel de una asociación estratégica no quedará meramente en el papel; no será un paso meramente simbólico”, añadió.

Carney busca diversificar las alianzas de Canadá en medio de una guerra comercial con Estados Unidos, tras la imposición de aranceles a productos canadienses por parte del expresidente Donald Trump. La disputa ha estado marcada por represalias canadienses y por declaraciones de Trump cuestionando la soberanía de Canadá.

"Ningún país, por bendecido que esté, ningún país construye fortaleza por sí solo", indicó Carney. "Los países más resilientes reúnen fortalezas complementarias, con socios de confianza”.

Esta visita marca la primera vez que un primer ministro canadiense realiza una visita bilateral a Turquía, aunque Carney había estado en Ankara en julio para una cumbre de la OTAN. Tiene previsto visitar Estambul el viernes para mantener conversaciones con grupos empresariales turcos.

Como parte de la mejora de los vínculos, Canadá levantó en 2024 su prohibición de exportar armas a Turquía, que había impuesto tras las incursiones militares en Siria y el apoyo turco a Azerbaiyán en su conflicto con Armenia, donde se utilizaron equipos canadienses.

"Los aliados deben poder contar unos con otros para disponer de equipos y capacidades que nos mantengan a salvo”, señaló Carney. "El nuevo acuerdo de hoy sobre la asociación en la industria de defensa conectará a empresas canadienses y turcas para trabajar juntas, creando buenos empleos en casa, oportunidades de exportación en el extranjero, mayor seguridad para nuestros ciudadanos y contribuyendo a una alianza de la OTAN más fuerte”, añadió.

Erdogan expresó que ambos países esperan aumentar el volumen anual del comercio bilateral, que actualmente es de alrededor de 3.000 millones de dólares, a 5.000 millones inicialmente y luego a 10.000 millones.

Turquía planea construir una segunda central nuclear en su costa del mar Negro, además de otra que actualmente construye la empresa rusa Rosatom en la costa mediterránea. Canadá ha mostrado interés en participar en este proyecto.

Amnistía Internacional instó el jueves a Carney a abordar preocupaciones sobre derechos humanos durante su visita, en un contexto de represión creciente en Turquía. Las autoridades han detenido a periodistas y activistas, incluidos defensores de los derechos LGBTQ, y han impuesto un administrador designado por el gobierno en una popular cadena de televisión opositora.

El alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, considerado uno de los principales rivales de Erdogan, ha estado encarcelado durante más de un año por cargos de corrupción que niega. Cientos de miembros del partido y funcionarios electos también han sido detenidos en una ofensiva que, según críticos, busca paralizar al mayor grupo opositor de Turquía. El gobierno de Erdogan sostiene que los tribunales turcos operan de manera independiente.

"A medida que el poder judicial se utiliza cada vez más para silenciar la disidencia y reprimir voces críticas, surge un mensaje claro: alzar la voz puede tener un alto costo”, apuntó la directora de Amnistía en Turquía, Ruhat Sena Aksenir. "Canadá no debe tratar los derechos humanos como algo secundario en las negociaciones. Las asociaciones sostenibles dependen de la rendición de cuentas y del respeto al Estado de derecho”, añadió Aksenir en un comunicado.

Carney no abordó el tema en público. Antes, unidades de caballería montada escoltaron el vehículo de Carney hasta el extenso complejo presidencial turco, donde se celebró una ceremonia de bienvenida. Luego, Erdogan y Carney se dirigieron a un edificio del palacio para mantener conversaciones bilaterales.