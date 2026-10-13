Un hombre apuñala a ocho personas en un centro comercial de Incheon, Corea del Sur

FOTO: Un hombre apuñala al menos a 8 personas en un centro comercial de Corea del Sur

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Un hombre de 59 años apuñaló al menos a ocho personas el martes en un centro comercial de la ciudad surcoreana de Incheon, informaron la policía y los bomberos. Una víctima fue operada en un hospital cercano tras sufrir lesiones que ponían en riesgo su vida.

La comisaría de policía del distrito de Namdong, en Incheon, detalló que el sospechoso atacó a compradores mientras se desplazaba por el centro comercial. Propietarios de negocios y transeúntes lograron reducirlo, según la comisaría y testigos.

El hombre tenía antecedentes de delitos violentos y problemas de salud mental, y estaba obligado a llevar una tobillera de monitoreo electrónico, según el Ministerio de Justicia de Corea del Sur. Su nombre no fue divulgado, conforme a la práctica surcoreana con la mayoría de los sospechosos.

Testigos indicaron a medios surcoreanos que el atacante parecía portar cuchillos en ambas manos y apuñaló a personas en diferentes partes del centro comercial mientras subía y bajaba en una escalera mecánica. Nah Hyun-joon, quien ayudó a reducir al agresor utilizando sillas, relató que vio al hombre atacar a unas cuatro personas en la zona de restaurantes del segundo piso antes de subir al tercer piso, donde apuñaló al menos a una mujer.

Nah comentó que el atacante se dirigió hacia un cine en el cuarto piso, pero fue bloqueado por varias personas que sostenían sillas en la parte superior de la escalera mecánica. Él y otros acorralaron al hombre desde abajo y finalmente lo redujeron cerca de la entrada del tercer piso de la escalera mecánica, empujándolo hacia abajo con sillas y desarmándolo antes de que llegara la policía.

"Simplemente andaba apuñalando a la gente", dijo Nah a la televisión OBS. "Ni siquiera dijo nada. Simplemente apuñaló a quien vio".

Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos, incluida una mujer de unos 20 años que fue sometida a una cirugía tras llegar en paro cardíaco, según el departamento de bomberos de Incheon. Este organismo no proporcionó detalles sobre la gravedad de las otras lesiones.

El sospechoso había sido condenado a cuatro años de prisión por intento de asesinato en 2015, según la agencia de noticias Yonhap de Corea del Sur. Fue puesto bajo monitoreo electrónico en 2019 y no había reincidido mientras estaba bajo supervisión, indicó el Ministerio de Justicia.

El sospechoso había sido acusado el mes pasado de portar un arma después de usar un cuchillo de cocina para perforar un cartel de protesta ante un hospital, donde tuvo una disputa, y estaba recibiendo tratamiento por dependencia del alcohol y enfermedades mentales no especificadas, según el ministerio.

Más temprano el día del ataque, el sospechoso asistió a una sesión de asesoramiento de 10 a 11 de la mañana y luego se reunió con su agente de libertad condicional de 11:20 a 11:55, indicó el ministerio. El ataque comenzó a la 1:40 de la tarde.

El agente confirmó que el sospechoso había tomado su medicación y había almorzado con él hasta las 12:30. Las autoridades no detectaron intentos de destruir su dispositivo de monitoreo, explicó el ministerio.

"Nos disculpamos sinceramente por la gran preocupación pública causada por el ataque con cuchillo de un individuo bajo vigilancia electrónica", afirmaron desde el ministerio, añadiendo que revisarán tanto la supervisión del sospechoso como los procedimientos más amplios de vigilancia electrónica.