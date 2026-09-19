Trump planea crear una Fuerza IA y designar un 'Zar' para supervisar su desarrollo

Buenos Aires, 19 septiembre (NA)-- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el sábado la formación de una "Fuerza IA (de Inteligencia Artificial)" y la futura designación de un "zar de IA". En su cuenta de Truth Social, Trump aseguró que no permitirá la "aniquilación o destrucción" de la inteligencia artificial.

"De ninguna manera vamos a obstaculizar ni frenar el crecimiento de esta increíble industria. Por el contrario, ¡la valoraremos, apoyaremos y vigilaremos a medida que crezca! Sin embargo, también estaremos atentos a lo malo, y podemos hacerlo, con mucha facilidad, con nuestro sistema de justicia penal y civil ya existente", expresó el mandatario.

Además, Trump describió a la IA como la próxima revolución industrial o Internet, y mencionó que podría representar hasta el 25 por ciento del producto interno bruto de Estados Unidos.

No obstante, el presidente no ofreció detalles sobre cómo funcionará la "Fuerza IA" ni sobre las funciones específicas del "zar de IA".

Este anuncio se produce en un contexto de creciente debate en Estados Unidos sobre el rápido desarrollo de la inteligencia artificial y los riesgos potenciales que conlleva.