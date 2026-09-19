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Trump planea crear una Fuerza IA y designar un 'Zar' para supervisar su desarrollo

El mandatario republicano también describió a la Inteligencia Artificial como la próxima Revolución Industrial o Internet.

19/09/2026 | 16:02Redacción Cadena 3

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Donald Trump

FOTO: Donald Trump

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Buenos Aires, 19 septiembre (NA)-- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el sábado la formación de una "Fuerza IA (de Inteligencia Artificial)" y la futura designación de un "zar de IA". En su cuenta de Truth Social, Trump aseguró que no permitirá la "aniquilación o destrucción" de la inteligencia artificial.

"De ninguna manera vamos a obstaculizar ni frenar el crecimiento de esta increíble industria. Por el contrario, ¡la valoraremos, apoyaremos y vigilaremos a medida que crezca! Sin embargo, también estaremos atentos a lo malo, y podemos hacerlo, con mucha facilidad, con nuestro sistema de justicia penal y civil ya existente", expresó el mandatario.

Además, Trump describió a la IA como la próxima revolución industrial o Internet, y mencionó que podría representar hasta el 25 por ciento del producto interno bruto de Estados Unidos.

No obstante, el presidente no ofreció detalles sobre cómo funcionará la "Fuerza IA" ni sobre las funciones específicas del "zar de IA".

Este anuncio se produce en un contexto de creciente debate en Estados Unidos sobre el rápido desarrollo de la inteligencia artificial y los riesgos potenciales que conlleva.

Lectura rápida

¿Qué anunció Trump?
El presidente anunció la creación de una Fuerza IA y la designación de un zar para su supervisión.

¿Cuál es la importancia de la IA según Trump?
La inteligencia artificial es vista como la próxima revolución industrial o Internet.

¿Qué porcentaje del PIB podría representar la IA?
Trump afirmó que la IA podría llegar a representar hasta el 25% del PIB de Estados Unidos.

¿Qué medidas se tomarán para la IA?
Se buscará apoyar y vigilar el crecimiento de la industria, manteniendo la atención en sus riesgos.

¿Cuál es el contexto del anuncio?
El anuncio se da en medio de un debate sobre el acelerado desarrollo y los riesgos de la inteligencia artificial.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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