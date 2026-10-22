Trump cuestiona el camino de Sheinbaum desde la danza a la presidencia de México

Buenos Aires, 22 octubre (NA) — Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, expresó sus dudas sobre el recorrido académico y profesional de Claudia Sheinbaum, quien actualmente ocupa la presidencia de México. Durante un mitin en Carolina del Sur, se cuestionó: "¿cómo diablos pasó de bailarina a presidenta de México?", en declaraciones que fueron recogidas por diversos medios internacionales.

"Es realmente una buena mujer (…), tiene una voz hermosa, es bailarina. No sé cómo diablos pasó de bailarina a presidenta de México, cómo diablos pasó eso", manifestó el mandatario, en el marco de su campaña hacia las elecciones legislativas del 3 de noviembre en su país.

El portal Actualidad RT destacó que Sheinbaum cuenta con un extenso currículum que la posiciona como una de las líderes con mayor preparación académica y política en América Latina, lo que contrasta notablemente con la falta de títulos y trayectoria del propio Trump.

Claudia Sheinbaum, quien practicó danza clásica durante su infancia y adolescencia, es reconocida como científica, habiendo obtenido una licenciatura en física, así como una maestría y un doctorado en ingeniería energética. Además, fue investigadora en el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e integrante de la Academia Mexicana de Ciencias. También formó parte del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, de las Naciones Unidas (ONU), que recibió el Premio Nobel de la Paz en 2007.

La Presidenta ha desarrollado su trayectoria académica y política en paralelo. Desde joven, participó en la fundación del Partido de la Revolución Democrática, y en el año 2000, con solo 28 años, fue nombrada secretaria de Medio Ambiente por el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador.

En 2011, Sheinbaum y López Obrador fundaron el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que llevó a López Obrador a la presidencia en 2018, mientras que Sheinbaum había sido previamente electa alcaldesa de Tlalpan y luego asumió la jefatura de Gobierno de la capital mexicana.

En 2022, fue elegida presidenta y desde entonces ha mantenido una popularidad cercana al 70 %, según reportes. Esta trayectoria contrasta con los comentarios de Trump, que subrayan las diferencias en sus respectivos antecedentes.