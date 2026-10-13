Tragedia en Pakistán: descarrila tren de pasajeros con saldo de 5 muertos y 35 heridos

FOTO: Un tren de pasajeros descarrila en el centro de Pakistán: al menos 5 muertos y 35 heridos

MULTAN, Pakistán (AP) — La madrugada del martes, un accidente ferroviario dejó un saldo trágico de cinco personas fallecidas y al menos 35 heridas tras el descarrilamiento de un tren de pasajeros en el centro del país, según informaron fuentes de la policía y un representante de Pakistan Railways.

El tren, que se desplazaba desde la ciudad portuaria de Karachi hacia Peshawar, descarriló en la localidad de Sher Shah, ubicada en la provincia de Punjab. El portavoz ferroviario, Kaleem Akhtar, brindó detalles sobre la situación y la respuesta de emergencia en el lugar del accidente.

Los equipos de rescate lograron recuperar los cuerpos de las víctimas y evacuar a los heridos de los 14 vagones que conformaban el tren. Sin embargo, uno de los heridos falleció antes de poder ser trasladado a un hospital, donde los demás fueron atendidos. Las autoridades enviaron equipos de emergencia y paramédicos al sitio para asistir en las labores de rescate y atención médica.

Las condolencias llegaron desde el más alto nivel del gobierno, con el presidente Asif Ali Zardari y el primer ministro Shehbaz Sharif expresando su pesar a través de comunicados y haciendo un llamado a las autoridades para que brinden atención médica adecuada a los afectados.

Este tipo de accidentes no son inusuales en Pakistán, donde el sistema ferroviario ha enfrentado problemas significativos durante décadas, incluyendo falta de inversión, vías deterioradas y sistemas de señalización obsoletos. En el año 2023, otro descarrilamiento en el sur del país resultó en la muerte de 30 personas y más de 90 heridos.