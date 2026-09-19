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Tragedia en Berlín: incendio en centro médico deja un fallecido y más de 25 heridos

Un incendio en un centro de atención médica de Berlín ha dejado un muerto y al menos 25 heridos. La causa del siniestro aún no ha sido determinada.

19/09/2026 | 15:49Redacción Cadena 3

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Edificio del Reichstag, en Berlín.

FOTO: Edificio del Reichstag, en Berlín.

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Buenos Aires, 19 de septiembre (NA)-- Un hombre perdió la vida y al menos 25 personas resultaron heridas en un incendio que se produjo hoy sábado en un centro de atención médica en Berlín, según informó el departamento de bomberos de la capital alemana.

El diario alemán Tagesspiegel detalló que los bomberos recibieron el aviso poco antes de las 10:00 de la mañana, hora local. Las investigaciones iniciales sugieren que el fuego comenzó en la habitación de un paciente, la cual fue consumida por las llamas y quedó completamente destruida. El humo denso se propagó rápidamente por el edificio de cinco pisos situado en el barrio de Kreuzberg.

Entre los heridos, un paciente en estado crítico necesitó reanimación, mientras que los demás presentaron lesiones menores, principalmente por inhalación de humo, según declaró un portavoz del departamento de bomberos.

Todos los ocupantes del edificio fueron evacuados y están recibiendo atención médica. El incendio fue controlado y, para la tarde, se había extinguido por completo.

De acuerdo a la agencia de noticias Xinhua, la causa del incendio permanece desconocida.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Berlín?
Un incendio en un centro médico dejó un muerto y al menos 25 heridos.

¿Cuándo sucedió?
El siniestro tuvo lugar el sábado 19 de septiembre de 2026.

¿Dónde se produjo el incendio?
En un centro de atención médica ubicado en el barrio de Kreuzberg, Berlín.

¿Cuál fue la causa del incendio?
La causa del incendio aún no ha sido determinada.

¿Cómo se encuentran los heridos?
La mayoría de los heridos sufrieron daños menores por inhalación de humo; un paciente está en estado crítico.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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