Tragedia en Berlín: incendio en centro médico deja un fallecido y más de 25 heridos

Buenos Aires, 19 de septiembre (NA)-- Un hombre perdió la vida y al menos 25 personas resultaron heridas en un incendio que se produjo hoy sábado en un centro de atención médica en Berlín, según informó el departamento de bomberos de la capital alemana.

El diario alemán Tagesspiegel detalló que los bomberos recibieron el aviso poco antes de las 10:00 de la mañana, hora local. Las investigaciones iniciales sugieren que el fuego comenzó en la habitación de un paciente, la cual fue consumida por las llamas y quedó completamente destruida. El humo denso se propagó rápidamente por el edificio de cinco pisos situado en el barrio de Kreuzberg.

Entre los heridos, un paciente en estado crítico necesitó reanimación, mientras que los demás presentaron lesiones menores, principalmente por inhalación de humo, según declaró un portavoz del departamento de bomberos.

Todos los ocupantes del edificio fueron evacuados y están recibiendo atención médica. El incendio fue controlado y, para la tarde, se había extinguido por completo.

De acuerdo a la agencia de noticias Xinhua, la causa del incendio permanece desconocida.