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Stephen Miller asume como jefe de gabinete de Estados Unidos con un pasado controversial

Stephen Miller es considerado uno de los asesores más cercanos a Donald Trump. Su nombramiento ha suscitado reacciones fuertes entre los demócratas y la opinión pública.

08/11/2026 | 09:10Redacción Cadena 3

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Stephen Miller

FOTO: Stephen Miller

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Buenos Aires, 8 de noviembre (NA) — Stephen Miller, de 41 años, ha sido designado como el nuevo jefe de Gabinete de la Casa Blanca, siendo visto como uno de los asesores más leales del presidente Donald Trump.

"Stephen Miller es el 'cerebro de Trump'", afirmó Kevin McCarthy, expresidente de la Cámara de Representantes, poco antes de la asunción del mandatario republicano en enero de 2025.

De acuerdo con el Wall Street Journal, fue Miller quien instruyó al ICE, la agencia de inmigración, a intensificar sus acciones en mayo de 2025, debido a que las expulsiones diarias habían disminuido en comparación con el año anterior bajo el gobierno de Joe Biden.

Nacido en California, desde su etapa escolar y más tarde en la Universidad de Duke, Miller ha defendido posturas de la derecha radical, como informa la Agencia Noticias Argentinas.

David Horowitz, un conocido ideólogo conservador, le abrió las puertas a círculos ultraconservadores, donde se relacionó con figuras como Steve Bannon y Tucker Carlson, antes de unirse, a los 30 años, a la primera campaña de Trump.

Se le atribuye ser uno de los artífices de la "prohibición a los musulmanes", que consistía en restricciones de ingreso a ciudadanos de naciones de mayoría musulmana, medidas que fueron posteriormente desafiadas en los tribunales.

Además, Miller mostró su apoyo a Trump durante el asalto al Capitolio, ocurrido el 6 de enero de 2021, cuando manifestantes intentaron impedir la certificación de la victoria de Joe Biden.

Chuck Schumer, líder de los demócratas en el Senado, expresó su oposición al nombramiento, prometiendo "luchar sin tregua" contra Miller, a quien calificó como "el artífice de las políticas más bárbaras e inhumanas" del gobierno de Trump.

Schumer criticó al presidente, afirmando que "no ha aprendido nada de su derrota histórica" y que "no podría haber tomado una decisión peor" que nombrar a Miller.

Lectura rápida

¿Quién es Stephen Miller?
Es el nuevo jefe de Gabinete de la Casa Blanca y un cercano asesor de Donald Trump.

¿Qué medidas impulsó?
Instruyó al ICE a intensificar las expulsiones de inmigrantes en mayo de 2025.

¿Cuál es su formación?
Nació en California y defendió ideas de la derecha radical en su juventud y en la Universidad de Duke.

¿Qué políticas apoyó?
Fue uno de los creadores de la "prohibición a los musulmanes", que fue impugnada legalmente.

¿Cómo reaccionó la oposición?
Chuck Schumer criticó su nombramiento, llamándolo artífice de políticas inhumanas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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