Récord de huracanes en el Pacífico: El Niño intensifica tormentas duraderas

El incesante desfile de huracanes monstruosos en el Pacífico ha batido un récord de tormentas desagradables y duraderas al este de la línea internacional de cambio de fecha, potenciadas al extremo por un fenómeno de El Niño de proporciones gigantescas, señalaron científicos.

"Desde el 20 de septiembre, cuando se formó Odalys, la situación ha sido una locura", declaró Phil Klotzbach, investigador de la Universidad Estatal de Colorado, que pronostica y estudia la actividad de las tormentas. "Este año todo lo que se forma dura mucho tiempo y alcanza una gran intensidad".

Una de las mediciones clave que usan los meteorólogos para evaluar las temporadas de huracanes se llama energía ciclónica acumulada (ACE, por sus siglas en inglés), la cual incluye la velocidad del viento y la duración de una tormenta. El domingo, una sección del Pacífico al este de la línea de cambio de fecha —que genera tormentas que se encaminan a Hawai, México y la costa oeste de Estados Unidos— superó la marca anterior establecida en 2018. La zona sigue muy activa con el huracán Simón y parece estar a punto de generar otra tormenta que realmente aumentará su intensidad, indicó Klotzbach.

El Pacífico igualará el martes un récord de mayor cantidad de días con un huracán activo, y es probable que lo supere poco después, agregó Klotzbach.

"Da la sensación de que casi todo lo que puede formarse, se forma", expresó Kim Wood, científica atmosférica de la Universidad de Arizona.

Varios factores meteorológicos han convergido para intensificar enormemente la actividad en el Pacífico, siendo El Niño el más destacado, según señalaron Klotzbach y otros investigadores de huracanes. El fenómeno de El Niño debilita y modifica los vientos verticales de gran altitud que, de otro modo, podrían atenuar o incluso desmantelar las tormentas. En el Pacífico, esa cizalladura del viento sopla de este a oeste —generalmente en la misma dirección en que se desplazan las tormentas—, por lo que equivale a montar en bicicleta con viento a favor, explicó Klotzbach.

Mientras tanto, el patrón meteorológico ha frenado los huracanes en el Atlántico, donde el ACE es inferior al 18% de lo normal para esta época del año. El Niño hace que la cizalladura del viento en el Atlántico sea como pedalear contra el viento, añadió.

Otro factor es el agua cálida, que sirve de combustible para los huracanes. Por definición, El Niño es un calentamiento del Pacífico ecuatorial que cambia el clima en todo el mundo. En la cuenca de tormentas del Pacífico, está varios grados Fahrenheit más cálida de lo normal, indicó Kristen Corbosiero, profesora de ciencias atmosféricas de tormentas en la Universidad de Albany, en Nueva York.

Por lo general, en el Pacífico el agua extra cálida favorable para tormentas no tiene tanta profundidad como en el Atlántico. Así, cuando una tormenta pasa sobre una zona de agua, hace aflorar agua fría, lo que dificulta que una tormenta posterior que llegue a la misma área logre mantenerse activa, explicó Wood. Pero este año no ha sido así.

El huracán Rachel, cuyos remanentes inundaron Las Vegas el fin de semana, no se debilitó al recorrer aguas por las que había pasado el huracán Polo, de categoría 5, señaló Wood. Agregó que las aguas están cálidas tanto por El Niño como por el cambio climático derivado de la quema de carbón, petróleo y gas.

Otro factor en las tormentas recientes fue un giro oceánico sobre Centroamérica en sentido opuesto a las manecillas del reloj —denominado "gyre"—, el cual genera "semillas" de tiempo tormentoso que pueden convertirse en huracanes. Ese giro generó tanto a Isaias en el Atlántico como a Simón en el Pacífico casi al mismo tiempo, dijeron Corbosiero y Klotzbach.

Los últimos cinco huracanes del Pacífico —los Nolo, Odalys, Rachel y Simón— han alcanzado todos la categoría de huracán de gran magnitud, con vientos de al menos 178,6 kilómetros por hora (111 millas por hora). Nolo, Odalys y Simón llegaron a la categoría 4, estableció el récord de tiempo para la categoría 5, en la cual permaneció durante dos días y medio.

Cuando Klotzbach hizo esos cálculos sobre la actividad récord del Pacífico oriental y central, examinó todas las tormentas al este de la línea internacional de cambio de fecha.

Ese es un enfoque ligeramente distinto al de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), que divide esa amplia zona en dos regiones. Ninguna de las regiones definidas por la NOAA está todavía en niveles récord de ACE, pero juntas sí lo están.

Parte de ello se debe a que, a menudo, cuando una de esas subregiones está más activa, la otra no presenta tanta intensidad, pero en 2026 ambas están hiperactivas, observó Wood.

"Este es el primer año en que ambos lados han estado así de activos al mismo tiempo", manifestó Wood. "Por lo general, se concentra más en uno u otro, así que eso habla de la gran extensión en esta región, donde ha habido menor cizalladura, aguas más cálidas y mayor humedad".

Frente a la costa mexicana hay una perturbación a la que el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos le da un 90% de probabilidad de convertirse en la tormenta tropical Trudy, que luego podría intensificarse hasta volverse algo grande, explicaron Klotzbach y Corbosiero.

"Parece que en esa zona se genera una (tormenta) tras otra. Así que no me sorprendería que hubiera otra tormenta", señaló Corbosiero. "Este año, debido a El Niño, sí tenemos condiciones muy favorables. Así que mientras haya algún tipo de 'semillas', ya sea por el giro oceánico o de los remanentes finales de frentes fríos, parece que esto va a continuar cierto tiempo".