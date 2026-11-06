Lula invita al Papa León XIV a visitar Brasil tras sobrevuelo del país

Buenos Aires, 6 noviembre (NA) -- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, agradeció el viernes el mensaje que le envió el papa León XIV cuando el avión que lo llevaba a Uruguay sobrevoló Brasil, y dijo que lo invitó a visitar su país.

"Al sobrevolar Brasil camino a Uruguay, el Papa León XIV invocó las bendiciones de Dios para que nuestra nación sea agraciada con unidad y paz", escribió Lula en su cuenta de X.

Tras expresar su agradecimiento el mensaje de Su Santidad, Lula expresó que "las bendiciones de Dios nos ayuden a gobernar para todos los brasileños y que nuestra nación siga unida rumbo a un futuro de paz, esperanza y justicia para todos".

Asimismo, el mandatario reiteró la invitación para que el sumo pontífice visite Brasil. "El pueblo brasileño recibirá a Su Santidad con mucho cariño, acogida y fe", concluyó Lula.