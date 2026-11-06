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Lula invita al Papa León XIV a visitar Brasil tras sobrevuelo del país

"Al sobrevolar Brasil camino a Uruguay, el Papa León XIV invocó las bendiciones de Dios para que nuestra nación sea agraciada con unidad y paz", escribió Lula en su cuenta de X.

06/11/2026 | 17:20Redacción Cadena 3

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El papa León XIV.

FOTO: El papa León XIV.

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Buenos Aires, 6 noviembre (NA) -- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, agradeció el viernes el mensaje que le envió el papa León XIV cuando el avión que lo llevaba a Uruguay sobrevoló Brasil, y dijo que lo invitó a visitar su país.

"Al sobrevolar Brasil camino a Uruguay, el Papa León XIV invocó las bendiciones de Dios para que nuestra nación sea agraciada con unidad y paz", escribió Lula en su cuenta de X.

Tras expresar su agradecimiento el mensaje de Su Santidad, Lula expresó que "las bendiciones de Dios nos ayuden a gobernar para todos los brasileños y que nuestra nación siga unida rumbo a un futuro de paz, esperanza y justicia para todos".

Asimismo, el mandatario reiteró la invitación para que el sumo pontífice visite Brasil. "El pueblo brasileño recibirá a Su Santidad con mucho cariño, acogida y fe", concluyó Lula.

Lectura rápida

¿Quién invitó al Papa?
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, invitó al Papa.

¿Qué dijo el Papa sobre Brasil?
El Papa León XIV invocó bendiciones para Brasil durante un sobrevuelo.

¿Cuándo sucedió esto?
El evento tuvo lugar el viernes 6 de noviembre de 2026.

¿Dónde se encontraba el Papa?
El Papa estaba sobrevolando Brasil camino a Uruguay.

¿Por qué es importante esta invitación?
Es un gesto de amistad y unión entre Brasil y el Vaticano.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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