Líderes latinoamericanos celebran la reelección de Lula y fortalecen lazos con Brasil

FOTO: Luiz Inácio Lula da Silva brinda un discurso en el estado de Sao Paulo, Brasil.

Buenos Aires, 26 octubre (NA) -- Los presidentes de México, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, Cuba y Chile expresaron sus felicitaciones al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, tras su reelección en la segunda vuelta electoral celebrada el domingo. Estos líderes subrayaron la importancia de la participación democrática del pueblo brasileño y la intención de profundizar las relaciones entre sus naciones.

En este contexto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró el resultado con un mensaje en redes sociales en el que resaltó el triunfo popular y democrático. "¡Viva la democracia, el pueblo brasileño venció. Felicidades, presidente Lula!", escribió.

El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, también se comunicó con Lula para felicitarlo por su victoria, destacando la celebración democrática que representa el proceso electoral. "Acabo de conversar con el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, un amigo," afirmó.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, se unió a las felicitaciones, enfatizando los intereses compartidos entre Brasil y Paraguay. Resaltó que ambos países seguirán trabajando en una agenda común de integración y desarrollo, con el objetivo de mejorar el bienestar de sus pueblos, según información de Xinhua.

Asimismo, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, extendió sus felicitaciones y subrayó los lazos históricos y geográficos que unen a Bolivia y Brasil. "Bolivia y Brasil son países vecinos y hermanos, unidos por una historia y desafíos comunes", expresó, mostrando su disposición a fortalecer la relación bilateral y buscar nuevas oportunidades para ambos países.

Desde Panamá, el presidente José Raúl Mulino también felicitó al pueblo brasileño por su jornada democrática y a Lula por su triunfo, afirmando: "Seguiremos trabajando juntos por nuestros países".

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, hizo lo propio al felicitar a Lula por su "victoria histórica" y resaltar la continuidad del camino de paz, soberanía y justicia social que Brasil ha emprendido bajo su liderazgo. Además, Díaz-Canel subrayó que Brasil puede contar con Cuba para construir la unidad y la integración de "nuestra patria grande, latinoamericana y caribeña".

Por su parte, el presidente chileno, José Antonio Kast, también se comunicó con Lula para felicitarlo, señalando que ambos países tienen un futuro en común y que trabajarán en una agenda que potencie las relaciones en términos de integración económica y lucha contra el crimen organizado en la región.

Desde Venezuela, la Cancillería del país felicitó a Lula por su victoria, destacando la masiva participación cívica del pueblo brasileño en la segunda vuelta electoral. "Venezuela felicita la masiva y cívica participación del pueblo de la República Federativa de Brasil en la segunda vuelta electoral celebrada el día de hoy que condujo a la victoria del presidente Luiz Inácio Lula da Silva", comunicó el ministerio de Relaciones Exteriores.

En Argentina, el presidente Javier Milei evitó felicitar a Lula, mientras que el Gobierno debate el impacto de esta elección en Brasil. El oficialismo se alineó con la oposición tras la declaración de Flávio Bolsonaro, quien desconoció los resultados electorales en el país vecino.