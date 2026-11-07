León XIV celebra su primera misa en Sudamérica en Paysandú con miles de fieles

FOTO: Con el mate se dialoga sin palabras: León XIV oficia su primera misa en Sudamérica

Buenos Aires, 7 noviembre (NA) -- El papa León XIV celebra este sábado su primera misa en suelo sudamericano desde el parque París Londres, en la ciudad uruguaya de Paysandú, donde expresó: "Con el mate se dialoga sin palabras".

La histórica ceremonia religiosa forma parte de su gira inicial por América Latina, la cual incluye una agenda oficial en Uruguay que se extiende del 6 al 8 de noviembre.

Para este periplo por el país rioplatense, la Iglesia católica mantiene como consigna oficial la frase "Les anuncio una gran alegría". Su traslado terrestre hacia el predio multitudinario incluyó un primer tramo a bordo de una camioneta negra, para luego abordar su papamóvil.

La liturgia central comenzó cuando el Obispo de Roma ingresó al sector del altar. En su recorrido procesional, el Papa avanzó acompañado por la imagen del beato Jacinto Vera, figura histórica considerada el padre de la Iglesia uruguaya y cuya beatificación firmó el papa Francisco en 2023.