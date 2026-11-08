Lando Norris se lleva el Gran Premio de Sao Paulo y Mercedes conquista el título de constructores

FOTO: Lando Norris gana el Gran Premio de Sao Paulo de la F1 y Mercedes asegura el título de constructores

SAO PAULO (AP) — El piloto de McLaren, Lando Norris, se impuso en el Gran Premio de Sao Paulo, celebrado el domingo, logrando una victoria contundente al partir desde la primera posición de la parrilla. Esta victoria marca un hito significativo en la temporada para el joven piloto, quien ha demostrado un rendimiento excepcional a lo largo del campeonato.

En el podio, Max Verstappen de Red Bull y Isack Hadjar completaron las posiciones destacadas, ocupando el segundo y tercer lugar, respectivamente. La competencia en Interlagos fue intensa, con los pilotos luchando por cada posición en una carrera que mantuvo a los espectadores al borde de sus asientos.

Por su parte, el nuevo campeón de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, quien aseguró el título la semana anterior, finalizó en la quinta posición. A pesar de no haber alcanzado el podio en esta ocasión, su desempeño a lo largo de la temporada ha sido admirable y ha consolidado su lugar en la historia del automovilismo.

Además, el equipo Mercedes celebró un logro importante al adjudicarse el campeonato de constructores, un título que reafirma su dominio en la Fórmula 1. La combinación de talento y estrategia del equipo ha sido clave para asegurar este éxito, destacándose en un campeonato altamente competitivo.