Buenos Aires, 18 noviembre (NA/Xinhua) -- El Ejército de Irán anunció hoy que sus drones de combate llevaron a cabo un ataque sobre sistemas de defensa aérea estadounidenses y plataformas de lanzamiento de misiles en la base aérea de Ali Al-Salem, ubicada en Kuwait. Este ataque se produjo en la madrugada del miércoles, según un comunicado oficial.

En su declaración, la oficina de relaciones públicas del Ejército iraní destacó que los drones apuntaron específicamente a los sistemas de defensa aérea Patriot y a las instalaciones utilizadas para el lanzamiento de drones y misiles en la base militar estadounidense. Este hecho subraya la importancia de la instalación, considerada un centro estratégico para el despliegue militar estadounidense en Asia Occidental.

El comunicado describió a la base aérea de Ali Al-Salem como un punto crucial en la logística y la estrategia militar de Estados Unidos en la región, funcionando como un centro de transporte aéreo y una puerta de entrada para el movimiento de tropas.

Además, el comunicado enfatizó: "No nos doblegaremos ante ninguna potencia en la defensa de Irán". Se añadió que cualquier amenaza o agresión dirigida hacia el país recibiría una respuesta decisiva y contundente, sin limitaciones geográficas. Sin embargo, no se proporcionaron detalles sobre posibles daños o bajas resultantes del ataque.

Este ataque se produce poco después de que el Ejército de Estados Unidos llevara a cabo bombardeos contra una base de misiles iraníes en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, lo que intensifica aún más las tensiones en la región.