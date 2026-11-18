FOTO: Los ojos de Orbi -desde la Sphere- observan todo lo que pasa en #LasVegasGP

Ya estamos en Nevada, Estados Unidos, de cara al 'Media Day', para contarles el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1. La 'Fabulosa' Las Vegas, como rezan los carteles de su aeropuerto cuando uno camina sus primeros pasos por el lugar, es un escenario absolutamente distinto para el Campeonato.

Un escenario de gigantes de cemento vestidos de luces magníficas y centelleantes que, no encandilan, sino que 'hipnotizan' al visitante y lo invitan a disfrutar la cumbre de la diversión. Mientras 'Orbi', el muñeco estrella de la dominante 'Sphere' observa todos los movimientos con suma atención con ojos de 'toon'.

C3M ya está en Las Vegas para contarte la antepenúltima ronda de la F1

En gran parte por este 'glamour', que la enreda con el 'show business' y el 'entertainment' de nivel internacional tope. Pero, de manera determinante en lo deportivo, porque correr de noche en el otoño norteamericano, a treinta días de su crudo invierno, no brinda las condiciones más fáciles para gestionar la conducción, ni la configuración de un máquina de F1.

El famoso 'strip', que ya recorrimos vestido de pista de carreras con sus muros y vallas, donde la F1 volverá a ser la atracción central por cuarta temporada consecutiva

Digámoslo, claramente: Hará mucho frío y la máxima serie del automovilismo está creada para correr en el calor. Por eso, pilotos y equipos continúan evaluando ajustes y configuraciones especiales en los sistemas de frenos, de refrigeración, en la configuración de sus coches -la rueda delantera derecha es muy exigida- con el fin de no perder demasiada temperatura en las largas rectas, no generar 'graining' y lograr el mayor 'grip' posible sobre un piso que no lo entrega con facilidad.

El pronostico para los tres días:

Jueves 19 de noviembre -FP1 y FP2-

Se esperan condiciones frescas y secas. Las temperaturas oscilarán entre 3,6 °C y un máximo de 14,3 °C, con vientos suaves de unos 9 km/h en promedio y rachas que podrían alcanzar los 25,2 km/h. No se esperan precipitaciones y el tiempo será favorable, ofreciendo condiciones ideales para la competición.

Temperatura máxima prevista: 14 °C

Temperatura mínima prevista: 3 °C

Probabilidad de lluvia: 0 %

Viernes 20 de noviembre -FP3 y Clasificación-

El pronóstico para el viernes indica condiciones tranquilas y secas. Se esperan temperaturas que oscilarán entre los 4 °C por la mañana y un máximo de 13 °C durante el día, con una temperatura en pista de unos 25 °C. Los vientos serán ligeros, con una media de 7 km/h y rachas de hasta 20 km/h. No hay probabilidad de precipitaciones y, en general, el tiempo se presenta favorable para la competición.

Temperatura máxima prevista: 12 °C

Temperatura mínima prevista: 4 °C

Probabilidad de lluvia: 0 %

Sábado 21 de noviembre -GP de 50 vueltas-

Se espera que el día de la carrera sea fresco y despejado, lo que ofrecerá condiciones ideales para la competición. Las temperaturas oscilarán entre los 5 °C por la mañana y los 11 °C por la tarde, con temperaturas en pista que alcanzarán los 20 °C. No se prevén precipitaciones y se esperan vientos moderados, con una media de unos 8 km/h y rachas ocasionales de hasta 18 km/h.

Temperatura máxima prevista: 11 °C

Temperatura mínima prevista: 5 °C

Probabilidad de lluvia: 0 %

Cadena 3 Motor, con Marcelo Cammisa desde Las Vegas, Nevada, EE.UU. Datos y fotografías de formula1.com