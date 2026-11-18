Facundo Conte quedó para siempre en la historia del deporte argentino por haber sido una de las grandes figuras de la Selección de vóley que conquistó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sin embargo, cinco años después de aquella hazaña, el exdeportista decidió compartir su nuevo estilo de vida, muy alejado del deporte y la elite.

En sus redes sociales, publicó un extenso video y una serie de fotos donde reveló haber incorporado el reiki y la meditación en su vida. "Y llegó el día en que el riesgo de permanecer encerrado en un capullo era más doloroso que el riesgo de florecer", escribió en el posteo que recibió miles de likes y redescubrió su nueva faceta.

Facundo Conte mostró su nueva vida.

En los últimos días, Conte compartió una reflexión personal en sus redes sociales y se mostró desde un lugar poco habitual para quienes lo conocieron durante su carrera deportiva. "Estoy acá con toda la vergüenza del mundo y el miedo que me representa expresarme, de mostrarme de una manera diferente a la que estoy acostumbrado a verme", comenzó.

En el video, explicó que atravesó un proceso de autodescubrimiento y que decidió compartirlo pese a la incomodidad que le generaba exponerse: "Mostrándome vulnerabilidad total. Me da miedo y me hace sentir muy incómodo, pero siento el llamado a hacerlo", expresó. También contó que participó de un retiro en Córdoba, en un espacio llamado Tierra Sagrada, donde realizó una ceremonia con ayahuasca junto a integrantes de la tribu amazónica Yawanawá, según relató en su publicación.

Facundo Conte mostró su nueva vida.

El exjugador aclaró que su intención no era invitar a otras personas a consumir esa medicina, sino alentarlas a explorar sus propios sentimientos y animarse a abrir el corazón: "No que te atrevas a tomar ayahuasca, sino que te atrevas a abrir tu corazón, a seguir tu intuición", explicó. Y cerró con un mensaje que sintetiza el espíritu de su publicación: "No estás solo, hay mucha gente hermosa".

La transformación del exjugador no se limitó a su apariencia. Después de disputar cuatro Juegos Olímpicos y representar a Argentina durante casi dos décadas, Conte se despidió de la Selección en París 2024. Meses más tarde, en noviembre de ese año, también anunció el final de su carrera profesional con Ciudad Vóley, el club en el que había comenzado a jugar. Eligió dedicarle tiempo a otros intereses y a una búsqueda personal que había postergado durante sus años como deportista. Desde entonces, eligió dedicarle tiempo a otros intereses y a una búsqueda personal que había postergado durante sus años como deportista.

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En noviembre de 2025, durante una entrevista con La Nación, contó que había realizado un viaje de cinco meses con pasaje de ida, una experiencia que describió como una especie de año sabático. "No pensé en vóley ni un día", reconoció sobre su vida después del retiro. También explicó que había elegido dejar de jugar porque sentía que podía "expandirse más como persona". En esa misma charla, contó que disfrutaba de darse gustos que no había podido permitirse durante su carrera y de descubrir otras facetas de sí mismo. Así, el hombre que durante años fue una de las caras del vóley argentino comenzó a construir una identidad diferente, lejos de la presión de competir y con una presencia cada vez más ligada al espiritualismo y a las redes sociales.