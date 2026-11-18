Justo Barrientos, responsable de la masacre de Barracas, recibe cadena perpetua por sus crímenes
El hombre de 69 años fue declarado culpable por asesinar a tres mujeres y provocar quemaduras graves a una cuarta víctima.
FOTO: Justo Barrientos, responsable de la masacre de Barracas, recibe cadena perpetua por sus crímenes
Buenos Aires, 18 de noviembre (NA) -- El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Número 5 de la Ciudad de Buenos Aires sentenció este miércoles a Justo Fernando Barrientos a prisión perpetua por ser el autor de la masacre de Barracas, en la que asesinó a tres mujeres y causó quemaduras graves a una cuarta víctima motivado por odio a su orientación sexual.
Los jueces Adrián Pérez Lance, Juan Manuel Grangeat y Cinthia Oberlander consideraron a Barrientos penalmente responsable de los delitos de homicidio agravado por alevosía, ensañamiento, odio a la orientación sexual y la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común en los casos de Pamela Cobbas, Andrea Amarante y Roxana Castro, además del homicidio en grado de tentativa contra Sofía Castro Riglos, la única sobreviviente del ataque ocurrido el 5 de mayo de 2024.
La audiencia se inició a las 9:00, y en sus últimas palabras, Barrientos reafirmó su inocencia. Los magistrados anunciarán los fundamentos de la sentencia el 19 de febrero de 2027.
Asimismo, no se aceptó la solicitud de la abogada Luciana Sánchez, representante legal de Sofía y Pamela, para una reparación en concepto de daños a favor de las víctimas. Sánchez, en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, expresó su descontento por la decisión, aunque reconoció la importancia de la condena: "Es un reconocimiento muy importante".
Lectura rápida
¿Qué sucedió con Justo Barrientos?
Fue condenado a prisión perpetua por la masacre de Barracas, donde asesinó a tres mujeres.
¿Cuáles fueron los delitos por los que fue condenado?
Homicidio agravado, ensañamiento, odio a la orientación sexual y tentativa de homicidio.
¿Cuándo ocurrió el ataque?
El ataque tuvo lugar el 5 de mayo de 2024 en una pensión del barrio Barracas.
¿Qué pasó con la única sobreviviente?
Sofía Castro Riglos fue la única sobreviviente y recibió el alta el 3 de junio de 2024.
¿Qué opinó la abogada de las víctimas?
Luciana Sánchez lamentó la decisión sobre la reparación, pero celebró la condena como un reconocimiento importante.
[Fuente: Noticias Argentinas]