FOTO: Justo Barrientos, responsable de la masacre de Barracas, recibe cadena perpetua por sus crímenes

Buenos Aires, 18 de noviembre (NA) -- El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Número 5 de la Ciudad de Buenos Aires sentenció este miércoles a Justo Fernando Barrientos a prisión perpetua por ser el autor de la masacre de Barracas, en la que asesinó a tres mujeres y causó quemaduras graves a una cuarta víctima motivado por odio a su orientación sexual.

Los jueces Adrián Pérez Lance, Juan Manuel Grangeat y Cinthia Oberlander consideraron a Barrientos penalmente responsable de los delitos de homicidio agravado por alevosía, ensañamiento, odio a la orientación sexual y la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común en los casos de Pamela Cobbas, Andrea Amarante y Roxana Castro, además del homicidio en grado de tentativa contra Sofía Castro Riglos, la única sobreviviente del ataque ocurrido el 5 de mayo de 2024.

La audiencia se inició a las 9:00, y en sus últimas palabras, Barrientos reafirmó su inocencia. Los magistrados anunciarán los fundamentos de la sentencia el 19 de febrero de 2027.

Asimismo, no se aceptó la solicitud de la abogada Luciana Sánchez, representante legal de Sofía y Pamela, para una reparación en concepto de daños a favor de las víctimas. Sánchez, en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, expresó su descontento por la decisión, aunque reconoció la importancia de la condena: "Es un reconocimiento muy importante".