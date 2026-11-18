El semáforo de Newell's: los recuperados empiezan a marcar el camino hacia La Plata
El equipo de Fran Darío Kudelka se entrena en Bella Vista pensando en el lunes ante Gimnasia.
18/11/2026 | 17:08Redacción Cadena 3
FOTO: Entrenamiento de Newell's en Bella Vista.
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Newell's empieza a transitar la cuenta regresiva hacia un partido determinante. Este lunes, a las 17, en el Bosque de La Plata, tendrá que visitar a Gimnasia por los octavos de final del Torneo Clausura, y en Bella Vista el trabajo ya está enfocado plenamente en ese compromiso.
Este miércoles hubo entrenamiento matutino y una de las cuestiones centrales pasa por recuperar futbolistas. Porque Kudelka necesita llegar a La Plata con la mayor cantidad de alternativas posibles para afrontar un partido de eliminación directa.
Vamos al semáforo de los nombres propios.
Luz verde para Lautaro Giannetti, que ya trabaja con normalidad y aparece como una alternativa importante para recuperar solidez en la última línea.
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Luz amarilla para Rodrigo Herrera y Franco Escobar. Son dos situaciones que el cuerpo técnico sigue de cerca. Herrera viene de una molestia en el pie y Escobar de una lesión muscular. La evolución durante estos días será clave para saber si pueden estar disponibles.
Y atención con Bruno Cabrera, porque es uno de los nombres que genera expectativa. Venía con luz roja, parecía prácticamente descartado, pero existe optimismo en torno a su recuperación y podría meterse nuevamente en la consideración del entrenador.
La cuestión no es menor: Newell's se juega el pasaje a los cuartos de final y recuperar piezas en este tramo de la temporada puede modificar el panorama futbolístico y las posibilidades de Kudelka a la hora de armar el equipo.
Quedan varios entrenamientos por delante, todavía hay que esperar respuestas físicas y, sobre todo, ver quiénes pueden sostener la exigencia de una semana de trabajo completa.
En definitiva, la Lepra empieza a recuperar soldados. El semáforo todavía tiene algunas luces amarillas, pero en Bella Vista hay motivos para mirar con mayor optimismo el viaje al Bosque.
Lectura rápida
¿Qué partido jugará Newell''s? Newell''s jugará contra Gimnasia por los octavos de final del Torneo Clausura.
¿Quién es el entrenador de Newell''s? El entrenador de Newell''s es Kudelka.
¿Cuándo se llevará a cabo el partido? El partido se llevará a cabo este lunes a las 17.
¿Dónde se jugará el partido? El partido se jugará en el Bosque de La Plata.
¿Cuál es la situación de los jugadores Lautaro Giannetti y Bruno Cabrera? Lautaro Giannetti tiene luz verde y trabaja con normalidad, mientras que Bruno Cabrera genera expectativa por su posible recuperación.