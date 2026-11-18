Por Gonzalo Calvigioni

Newell's empieza a transitar la cuenta regresiva hacia un partido determinante. Este lunes, a las 17, en el Bosque de La Plata, tendrá que visitar a Gimnasia por los octavos de final del Torneo Clausura, y en Bella Vista el trabajo ya está enfocado plenamente en ese compromiso.

Este miércoles hubo entrenamiento matutino y una de las cuestiones centrales pasa por recuperar futbolistas. Porque Kudelka necesita llegar a La Plata con la mayor cantidad de alternativas posibles para afrontar un partido de eliminación directa.

Vamos al semáforo de los nombres propios.

Luz verde para Lautaro Giannetti, que ya trabaja con normalidad y aparece como una alternativa importante para recuperar solidez en la última línea.

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Luz amarilla para Rodrigo Herrera y Franco Escobar. Son dos situaciones que el cuerpo técnico sigue de cerca. Herrera viene de una molestia en el pie y Escobar de una lesión muscular. La evolución durante estos días será clave para saber si pueden estar disponibles.

Y atención con Bruno Cabrera, porque es uno de los nombres que genera expectativa. Venía con luz roja, parecía prácticamente descartado, pero existe optimismo en torno a su recuperación y podría meterse nuevamente en la consideración del entrenador.

La cuestión no es menor: Newell's se juega el pasaje a los cuartos de final y recuperar piezas en este tramo de la temporada puede modificar el panorama futbolístico y las posibilidades de Kudelka a la hora de armar el equipo.

Quedan varios entrenamientos por delante, todavía hay que esperar respuestas físicas y, sobre todo, ver quiénes pueden sostener la exigencia de una semana de trabajo completa.

En definitiva, la Lepra empieza a recuperar soldados. El semáforo todavía tiene algunas luces amarillas, pero en Bella Vista hay motivos para mirar con mayor optimismo el viaje al Bosque.