Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy miércoles 18 de noviembre.
El sorteo número 18945 de la Quiniela Matutina se realizó el miércoles 18 de noviembre a las 15:00, destacando el número a la cabeza 1146, que se interpreta como A primera (Tomates).
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 18945, correspondiente a la Quiniela Matutina, se llevó a cabo el miércoles 18 de noviembre a las 15:00. El número a la cabeza fue 1146, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Tomates).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 1146
2° 7526
3° 7190
4° 8057
5° 9077
6° 9289
7° 2243
8° 3430
9° 2950
10° 5267
11° 8274
12° 9112
13° 0935
14° 7879
15° 9578
16° 6057
17° 3810
18° 1130
19° 5695
20° 2483
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18945 de la Quiniela Matutina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 18 de noviembre a las 15:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 1146, interpretado como A primera (Tomates).
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se puede consultar el resultado?
Los resultados están disponibles en la página de la Quiniela.