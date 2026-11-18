Buenos Aires, 18 noviembre (NA) -- En un movimiento significativo hacia el restablecimiento de la cooperación bilateral, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunciaron en Caracas la firma de un acuerdo de cooperación militar que busca fortalecer los lazos en materia de seguridad y defensa.

"Estamos restableciendo una gran relación que hemos tenido durante muchos años, en una alianza militar que estamos volviendo a firmar", expresó Hegseth durante su visita al Palacio Presidencial de Miraflores, la primera desde que asumió su cargo. Este encuentro se produce poco más de diez meses después de la captura del presidente Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos. "Estoy aquí en representación del presidente Donald Trump", aseguró el funcionario, según reportes de la cadena CNN y Noticias Argentinas.

El secretario de Defensa destacó su reconocimiento hacia el "liderazgo y compromiso" de Rodríguez, subrayando que el objetivo principal es profundizar la cooperación en seguridad "para combatir conjuntamente los terroristas y los criminales que afectan a ambos países".

"Vamos a restablecer nuestra relación de larga data", añadió Hegseth, quien estuvo acompañado por el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett. Luego de su estancia en Caracas, el secretario tiene planeado continuar su gira por América Latina, con paradas en Colombia, Ecuador y Honduras.

Por su parte, Delcy Rodríguez manifestó su esperanza de que la relación y cooperación entre ambas naciones pueda alcanzar "sus mejores niveles para hacer frente a las amenazas comunes" que comparten. "Esta cooperación debe estar al servicio para garantizar la paz", afirmó.

"Es un paso que considero extraordinariamente relevante para nuestras relaciones bilaterales. Hemos convertido momentos muy difíciles y muy duros para nuestro pueblo en un espacio de cooperación y beneficio mutuo en muy poco tiempo", expuso Rodríguez.

La reanudación de las relaciones en la cooperación técnico-militar, según Rodríguez, permitirá reforzar la capacitación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, mejorar su equipamiento operativo y facilitar el acceso a nuevas tecnologías, lo cual es visto como muy beneficioso para los funcionarios militares.

La visita de Hegseth es la más reciente de un alto funcionario estadounidense a Venezuela desde el operativo militar que resultó en la captura de Maduro a principios de enero. Anteriormente, habían estado en el país sudamericano los secretarios de Energía, Chris Wright, y del Interior, Doug Burgum, en el contexto de los acercamientos que la administración de Rodríguez ha tenido con el gobierno de Trump en la era post-Maduro.