Irán evalúa su permanencia en el TNP según la postura de Estados Unidos, señala funcionario

Buenos Aires, 19 septiembre (NA) -- Un alto funcionario de seguridad iraní manifestó que la decisión de Irán sobre su permanencia en el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP) aún está en evaluación. Según su opinión, la postura de Washington será crucial para tomar una resolución definitiva.

En una entrevista concedida al medio Al Jazeera, que fue publicada este sábado y a la que tuvo acceso la agencia de noticias Xinhua, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, destacó que el país sigue comprometido con un decreto religioso promulgado por el anterior líder supremo, Ali Jamenei, que prohíbe la creación de armas nucleares.

"Sin embargo, no sabemos lo que ocurrirá en el futuro", añadió, subrayando que es de interés para Washington aceptar las condiciones de Irán para poner fin a la guerra, que incluyen el cese de hostilidades en todos los frentes, la liberación de activos iraníes congelados y el levantamiento del bloqueo naval que afecta a Irán.

El secretario también informó que se mantienen las consultas con mediadores de Catar y Pakistán, a quienes Irán les ha comunicado sus condiciones para entablar negociaciones con Estados Unidos.

El 28 de febrero, Israel y Estados Unidos llevaron a cabo ataques conjuntos contra Teherán y otras localidades iraníes. En respuesta, Irán lanzó una serie de ataques con misiles y drones dirigidos a bases y activos de Israel y Estados Unidos en la región, además de fortalecer su control sobre el estrecho de Ormuz.

El 18 de junio, Estados Unidos e Irán firmaron un memorándum de entendimiento para poner fin a las hostilidades en la región. Según este acuerdo, ambos países planeaban llevar a cabo negociaciones durante un periodo de 60 días, el cual finalizó el 17 de agosto, aunque el futuro de estas conversaciones sigue siendo incierto tras una serie de recientes escaladas militares.