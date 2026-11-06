Inundaciones devastan la vida de una familia en Colorado: el relato de Matthew Martinez

EDITH, Colorado, EE.UU. (AP) — Matthew Martinez ha vivido casi todos sus 60 años en un cañón del río Navajo y nunca había visto inundaciones graves. Sin embargo, en las últimas dos semanas, el río se desbordó en dos ocasiones, atravesando su casa y las construcciones anexas en el suroeste de Colorado, a unos 40 kilómetros (25 millas) al sur de la localidad turística de Pagosa Springs. Como resultado, ha perdido un caballo, su granero está dañado y el río se tragó un corral. La casa está cubierta de lodo y sus herramientas fueron arrastradas río abajo.

"Estamos en problemas, todos lo estamos. No sólo yo, todos", manifestó Martinez entre lágrimas cuando regresó el miércoles. Relató que varias familias que han estado en el mismo cañón durante más de 100 años sufrieron daños similares. "Nadie esperaba esto".

Los ríos Navajo, San Juan y Animas son algunos de los que se desbordaron tras una serie de tormentas en la región de Four Corners, donde se encuentran Arizona, Colorado, Nuevo México y Utah. Científicos han señalado que el fenómeno climático de El Niño —que provoca que el agua cálida del Océano Pacífico altere los patrones meteorológicos— está generando lluvias más intensas y frecuentes en el sur de los Estados Unidos.

Las recientes inundaciones han afectado a áreas como Flagstaff, Sedona y Tucson en Arizona; Pagosa Springs y Durango en el suroeste de Colorado; Farmington en el noroeste de Nuevo México; el pequeño Bluff en el sureste de Utah; y partes de la extensa Nación Navajo.

Ahora que las tormentas han cesado, algunos evacuados están regresando a sus propiedades. Para Martinez, que estaba fuera de la ciudad debido a una cirugía de rodilla, regresar significó abrirse paso por un lodazal con un vehículo de tracción a cuatro ruedas y mucha paciencia por los caminos de grava destruidos. Sin embargo, se da cuenta de que sus dificultades pueden estar apenas comenzando.

Martinez explicó que no cuenta con seguro contra inundaciones, ya que las aseguradoras no le ofrecían cobertura para una casa tan cerca del agua. Estima pérdidas de al menos 200.000 dólares. Él y su prometida inicialmente se quedaron con uno de sus hijos y luego se mudaron a un hotel, pero ambos lugares también se inundaron. Actualmente, están en un Airbnb, pero teme que queden sin hogar cuando su vale de emergencia se venza en unos días.

"El gobierno gasta millones y miles de millones de dinero en el extranjero y en todo. Ahora mismo necesitamos ese dinero de este lado", afirmó. "Necesitamos volver a armar todo esto". Un representante de la agencia de emergencias FEMA visitó su propiedad y tomó fotos después de la primera inundación, pero la segunda inundación fue el doble de grave, indicó.

"Sé que ahora mismo estamos en alguna lista", comentó Martinez. "Así que escucharemos todos los días, veremos qué opciones tenemos y a partir de ahí seguiremos". Mientras se recupera de su cirugía de rodilla, está considerando si debería pedir ayuda a familiares y amigos para limpiar.

Llevar los escombros al vertedero costaría 300 dólares por carga, y al final, podría sumar miles de dólares que no tiene, explicó. Aunque las inundaciones ayudaron a acabar con meses de sequía, los torrentes arrastraron la rica capa superficial del suelo, dejando solo arena y roca. Ahora se pregunta cómo alimentará a los animales que le quedan sin pastizales el próximo año.

"Lo normal quizá nunca vuelva a ser normal", expresó Martinez.