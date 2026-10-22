Hutíes de Yemen atacan Ministerio de Defensa en Arabia Saudita y otras instalaciones clave

Los hutíes de Yemen informaron sobre una serie de ataques que tuvieron como objetivo la sede del Ministerio de Defensa, además de dos aeropuertos e instalaciones petroleras en Arabia Saudita. Este accionar se produce en el contexto de la campaña militar saudí que se ha intensificado durante los últimos 100 días.

En declaraciones realizadas a través de su canal de Telegram, el portavoz militar hutí Yahya Sarea afirmó que durante este periodo, Riad ha llevado a cabo más de 2.900 ataques aéreos y con misiles, dirigidos principalmente contra infraestructura civil en Yemen. Según Sarea, estos ataques han resultado en más de 562 muertos y heridos, en su mayoría mujeres y niños.

"La primera operación apuntó al edificio de la sede del Ministerio de Defensa en la capital saudí, Riad, y, alabado sea Alá, fue un impacto directo", comentó el portavoz, según información recogida por la Agencia Noticias Argentinas.

El portavoz continuó explicando que la segunda operación tuvo como objetivo el Aeropuerto Internacional Rey Fahd en Dammam, al este de Arabia Saudita, y provocó "una interrupción del tráfico aéreo". La tercera acción se dirigió hacia la compañía energética Aramco, ubicada en la ciudad de Yanbu, donde se reportó un "impacto directo" que causó un incendio en el lugar. Por último, la cuarta operación fue ejecutada contra el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Abha, en el suroeste del país, también con un "impacto directo", según el comunicado.

Desde el grupo rebelde hicieron hincapié en que la amenaza de un ataque saudí a las tribus yemeníes no quedará sin respuesta: "Si lleva a cabo esta amenaza, las consecuencias serán catastróficas e imprevistas. Recurriremos a opciones importantes que no habíamos deseado tomar y lo haremos responsable de las repercusiones resultantes".

Además, Sarea declaró que las fuerzas hutíes seguirán ejecutando operaciones en el interior de Arabia Saudita, defendiendo su país y su pueblo, y mantendrán la estrategia de "un bloqueo por un bloqueo" y "una escalada por una escalada". También subrayó que continuarán atacando las concentraciones saudíes hasta que se detenga la agresión y se levante el bloqueo sobre Yemen, según lo informado por el sitio Actualidad RT.