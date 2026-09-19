Hutíes de Yemen asumen responsabilidad por ataques con misiles y drones en Riad y Yanbu

FOTO: Hutíes de Yemen reivindican ataque con misiles y drones contra Riad e instalación de Aramco en Yanbu.

Buenos Aires, 19 septiembre (NA)-- El grupo hutí de Yemen anunció este sábado que realizó dos ataques a gran escala utilizando misiles y drones que tuvieron como objetivo la capital saudí, Riad, y una instalación de Aramco en la ciudad de Yanbu, en medio de una creciente escalada de tensiones entre las partes involucradas.

En un comunicado emitido a través del canal de televisión Al-Masirah, controlado por los hutíes, el portavoz militar Yahya Sarea afirmó que la operación incluyó "un gran número de misiles balísticos, misiles de crucero y drones".

Sarea explicó que el primer ataque se dirigió a lo que definió como "objetivos sensibles" en Riad, mientras que el segundo se enfocó en una instalación de Aramco en Yanbu, un importante centro industrial en la costa del mar Rojo en Arabia Saudí.

Según reportes de la agencia de noticias Xinhua, el comunicado de los hutíes se dio a conocer tras la ocurrencia de explosiones en Riad. Se pudo observar humo en las cercanías del Aeropuerto Internacional Rey Khalid tras el segundo incidente, lo que provocó retrasos en algunos vuelos.

Las autoridades saudíes emitieron previamente una alerta de amenaza aérea para Riad, aunque luego informaron que el peligro había pasado; esta fue la primera alerta de este tipo desde la intensificación de las hostilidades entre los hutíes y Arabia Saudí.

Sarea también afirmó que el grupo no tiene como objetivo a los civiles y justificó los ataques contra Riad como una respuesta a los incrementos de ataques saudíes en áreas bajo control de los hutíes en Yemen.

Por otro lado, la coalición liderada por Arabia Saudí anunció que sus defensas aéreas lograron interceptar y destruir un misil balístico hutí que se dirigía hacia Riad y evitaron ataques en Baish, Taif, Farasan y Yanbu. El portavoz militar saudí, Turki Al-Maliki, aseguró que los ataques estaban dirigidos a "civiles y objetivos civiles" y que se tomarán "las medidas apropiadas" para disuadir futuras agresiones.