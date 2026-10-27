Flávio Bolsonaro se refugia en Estados Unidos y busca asilo ante Donald Trump

Buenos Aires, 27 octubre (NA) -- Flávio Bolsonaro, el exaspirante a la presidencia de Brasil, ha escapado a Estados Unidos el martes 27 de octubre y planea solicitar asilo al presidente Donald Trump, según informaron diversos medios brasileños, incluyendo Jornal do Brasil, y fuentes estadounidenses.

Horas antes, el portal brasileño Metrópoles había revelado que el senador había partido hacia EEUU, citando a personas cercanas a su familia.

De acuerdo con reportes de CNN Brasil y Agencia Brasil, que se hacen eco de Reuters, Bolsonaro viajó a Estados Unidos acompañado de su esposa e hijas. Además, se mencionó que las menores no asistieron a sus clases en Brasilia el martes.

El senador había estado fuera de la vista pública desde la mañana de ese mismo día. Su último mensaje fue enviado a las 8 de la mañana a Rogério Marinho, coordinador de su campaña, en el cual indicó que estaba "tranquilizando sus pensamientos", pero no aclaró si había salido del país.

A pesar de que sus aliados le aconsejaron permanecer en Brasil, Flávio Bolsonaro expresó su temor a ser arrestado.

El senador, que dejará su cargo en febrero de 2027, tras 24 años en el puesto, está siendo investigado en dos casos por la Policía Federal.

Según CNN, Bolsonaro mostró descontento ante la orden del ministro Alexandre de Moraes, del STF (Tribunal Supremo Federal), que le exigía la entrega de sus pasaportes.

El senador opositor fue derrotado en la segunda vuelta de las elecciones por Luiz Lula da Silva el 25 de octubre. Al día siguiente, el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Alexandre de Moraes, ordenó la confiscación de sus pasaportes.

En la actualidad, Bolsonaro está siendo investigado por presunto lavado de dinero junto con su abogado y amigo Willer Tomaz. De hecho, el senador debía haber entregado sus documentos este martes, pero no cumplió con esta obligación.

Además, Flávio se encuentra formalmente bajo investigación en el caso "Dark Horse", que involucra al expropietario de Banco Master, Daniel Vorcaro, quien actualmente está encarcelado y presuntamente transfirió cerca de R$ 61 millones a pedido del senador para la realización de una película biográfica sobre el expresidente Jair Bolsonaro.

En este contexto, la Policía Federal investiga sospechas de lavado de dinero, evasión fiscal, corrupción y otros delitos potenciales.