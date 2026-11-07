El senador Rafael Filizzola denuncia un entramado criminal en el colapso de Ueno Bank

Buenos Aires, 7 de noviembre (NA) -- El senador paraguayo Rafael Filizzola realizó fuertes acusaciones contra la cúpula del gobierno de Santiago Peña, recientemente destituido, al calificar la crisis financiera de Ueno Bank como "la estafa desde el poder político más grande de la era democrática".

Durante una entrevista en Radio Rivadavia, el legislador subrayó que el exmandatario enfrenta procesos penales inmediatos que se extienden a toda la estructura reguladora y bancaria del país, un hecho sin precedentes en la historia judicial de Paraguay.

Según su relato, la quiebra de la entidad financiera no se debió a un simple descalabro financiero, sino a un plan meticulosamente diseñado desde el poder público. "Aparte de ser destituido por sus responsabilidades políticas, Peña enfrenta un proceso penal que probablemente se extienda a más personas. De hecho, ya todos los directivos del banco están bajo proceso", consignó Filizzola.

La red de implicados ha crecido, incluyendo a figuras clave encargadas de garantizar la transparencia y seguridad de los depósitos de la población. "En este momento se suman el ahora expresidente, el expresidente del Banco Central y quizás más funcionarios del Estado", adelantó.

La acusación de la oposición sugiere un diseño corporativo ilícito: "Era un verdadero entramado criminal, donde crearon un banco y desde ese banco captaron dinero del Estado y de ahorristas privados".

Tres millones de estafados y el Estado en rojo

La caída de la entidad financiera ha afectado gravemente la estabilidad económica de la población paraguaya. En un país de 6,5 millones de habitantes, las consecuencias de la insolvencia de Ueno Bank han impactado a casi la mitad de los ciudadanos. "Se generó una crisis tremenda porque hay tres millones de clientes estafados, pero sobre todo el Estado ha perdido mucho dinero", afirmó el legislador al describir el impacto social e institucional del colapso.

Con la quiebra técnica declarada por los organismos financieros, la investigación se centra ahora en el destino final de los millonarios recursos que han desaparecido.

El rastro de los fondos: 60 empresas bajo la lupa

Filizzola admitió que los organismos de control enfrentan el desafío de desentrañar una compleja ingeniería financiera utilizada para ocultar transacciones sospechosas. "El banco cayó en insolvencia y ahora el Banco Central está investigando la ruta del dinero. Hoy se sabe muy poco, pero se sospecha que el dinero se haya desviado a empresas vinculadas con ellos mismos, a cuentas del exterior", detalló con cautela.

A pesar del hermetismo de las primeras pesquisas, la Fiscalía local y el cuerpo legislativo ya han identificado los primeros destinos del flujo financiero. "Hasta ahora esa ruta nos lleva a unas 60 empresas vinculadas", denunció Filizzola, quien concluyó asegurando que el esfuerzo de las autoridades se centrará en recuperar los activos defraudados: "La respuesta de adónde fue a parar ese dinero es la prioridad del Congreso y de la Fiscalía. Hay sospechas de que una parte importante del dinero esté fuera del país".