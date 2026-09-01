El rey Haakon VIII asume el trono y jura lealtad a la Constitución de Noruega

OSLO, Noruega — El rey Haakon VIII realizó un juramento de lealtad a la Constitución de Noruega en el Parlamento el martes, un acto simbólico significativo mientras inicia su reinado tras los 35 años de gobierno de su difunto padre.

El nuevo monarca asumió el trono después de que el rey Harald V falleciera el viernes a la edad de 89 años. Haakon VIII adoptó el lema "Todo por Noruega", legado de su bisabuelo.

El rey se trasladó en un coche descapotable desde el palacio real hasta el Storting, el Parlamento noruego. Durante la ceremonia, el presidente de la cámara, Masud Gharahkhani, leyó el anuncio oficial sobre la muerte de Harald y la ascensión de Haakon.

En su juramento, Haakon, de 53 años, expresó: "Prometo y juro que gobernaré el reino de Noruega de acuerdo con su Constitución y sus leyes; que Dios me ayude, el todopoderoso y omnisciente".

La monarquía en Noruega tiene raíces que se remontan al rey Harald Cabellera Hermosa en el siglo IX. La restauración de la monarquía se aprobó en un plebiscito nacional en 1905, donde el 75% de los votantes apoyaron la decisión tras la independencia de Noruega de Suecia.

Hoy en día, el rol de la monarquía es principalmente simbólico, ya que el poder real reside en el gobierno y el Parlamento, aunque la familia real continúa desempeñando un papel importante en la promoción de Noruega a nivel internacional.

El lunes, el féretro de Harald fue trasladado a la capilla del palacio real en Oslo, donde se quedará hasta su funeral, programado para el 9 de septiembre.

La capilla estará abierta al público desde el martes por la tarde hasta el 8 de septiembre, permitiendo a los ciudadanos rendir sus últimos respetos. El palacio ha indicado que no se permiten fotos ni objetos en la capilla.

La esposa de Haakon, la reina Mette-Marit, se unió a la procesión del féretro el lunes, marcando su primera aparición oficial desde su trasplante de pulmón en junio. Aunque inicialmente se había informado que no asistiría a la ceremonia de juramento, la reina se mostró presente en un acto significativo.

El neumólogo Are Holm, del Hospital Universitario de Oslo, comentó que las complicaciones tras un trasplante son comunes y que Mette-Marit ha enfrentado varios desafíos en su recuperación, lo que limitó su participación en el juramento.