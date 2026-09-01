BERLÍN — El gobierno de Alemania ha acusado a Rusia de haber colocado un dron con explosivos en el aeropuerto de Leipzig/Halle el pasado mes de agosto. El artefacto fue descubierto cerca de un avión de Ucrania en la noche del 4 de agosto y fue desactivado sin incidentes.

El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, expresó que este intento de ataque forma parte de un patrón conocido de "operaciones híbridas rusas". El funcionario afirmó que el gobierno alemán "llega a la conclusión de que Rusia es responsable del ataque híbrido en Leipzig el 4 de agosto".

Por su parte, el ministro de Exteriores, Johann Wadephul, anunció el cierre del consulado ruso en Bonn a partir del 18 de septiembre y la terminación del contrato que permite la operación de la Casa Rusa, un centro cultural en Berlín.

El aeropuerto de Leipzig/Halle es un punto clave para el transporte internacional de carga y para el apoyo a Ucrania. Entre los aviones que frecuentan este lugar se encuentran las aeronaves de transporte Antonov ucranianas.

Además, el aeropuerto alberga la Solución Internacional de Transporte Aéreo Estratégico de la OTAN (SALIS), que opera casi a diario para suministrar equipos a los grupos de combate de la OTAN a lo largo de su flanco oriental, abarcando desde Finlandia hasta Rumania, y apoyando misiones de la Unión Europea y de países aliados.

En un incidente anterior, en 2024, un artefacto incendiario se activó en un centro logístico del aeropuerto, provocando un incendio en un contenedor antes de que fuera embarcado en un avión de carga. Funcionarios de seguridad occidentales sospechan que este evento fue orquestado por la inteligencia rusa.

Funcionarios occidentales han reiterado sus acusaciones contra Moscú, señalando que lleva a cabo una campaña de sabotaje y desestabilización en toda Europa con el objetivo de socavar el apoyo a Ucrania y desestabilizar a las naciones del continente.