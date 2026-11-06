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El Papa León XIV llega a Uruguay en su gira sudamericana con gran expectativa

El Santo Padre aterrizará en Montevideo a las 16:30, comenzando su gira por América Latina que también incluye Argentina y Perú.

06/11/2026 | 14:06Redacción Cadena 3

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Fuerte expectativa en Uruguay por la llegada del Papa León XIV.

FOTO: Fuerte expectativa en Uruguay por la llegada del Papa León XIV.

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El papa León XIV llegará a Montevideo a las 16:30 como parte de su sexta gira apostólica internacional por América Latina, que se extenderá hasta el 17 de noviembre y abarcará también a Argentina y Perú.

Este viaje, que comenzó el viernes, marca el regreso de un Pontífice a Uruguay después de 38 años, tras las históricas visitas de san Juan Pablo II en 1987 y 1988.

El avión de la compañía Ita Airways despegó a las 7:05 (hora de Roma) desde el aeropuerto internacional Leonardo Da Vinci, llevando al Santo Padre, su séquito y una comitiva de periodistas hacia el aeropuerto internacional de Carrasco.

La llegada de León XIV ha suscitado una fuerte expectativa en la sociedad uruguaya y en la región, con la proyección de miles de peregrinos provenientes de Argentina, Brasil y Paraguay que se espera que lleguen durante las tres jornadas en el país vecino.

Intensa agenda institucional y religiosa en Montevideo

Las primeras actividades institucionales tendrán lugar en la Plaza Independencia, donde las autoridades han preparado tribunas, vallados y una alfombra roja frente a la sede de la Presidencia de la República. El trayecto del Papa desde el aeropuerto abarcará los 22 kilómetros de la Rambla montevideana.

Según el cronograma oficial, una hora después de su llegada, a las 17:30, se realizará la ceremonia de bienvenida formal en la Plaza Independencia. A las 17:45, el Sumo Pontífice liderará un encuentro con autoridades locales, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, donde pronunciará su primer discurso en Uruguay.

La agenda de la tarde continuará con una reunión privada con el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, en el edificio José Artigas. Posteriormente, León XIV se trasladará al Cabildo de Montevideo para recibir las llaves de la ciudad de los representantes comunales.

El primer día de actividades oficiales en Uruguay concluirá en la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción y san Felipe y Santiago, donde el Papa presidirá la celebración de las Vísperas junto a obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y seminaristas.

Lectura rápida

¿Cuándo llega el Papa a Uruguay?
El Papa León XIV llegará a Montevideo el 6 de noviembre a las 16:30.

¿Qué eventos están programados?
Se realizarán una ceremonia de bienvenida y un encuentro con autoridades locales en la Plaza Independencia.

¿Quién es el presidente que se reunirá con el Papa?
El presidente uruguayo es Yamandú Orsi.

¿Cuánto tiempo durará su gira?
La gira del Papa se extenderá hasta el 17 de noviembre, incluyendo Argentina y Perú.

¿Qué se espera de la llegada del Papa?
Se anticipa una fuerte afluencia de peregrinos de Argentina, Brasil y Paraguay durante su visita.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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