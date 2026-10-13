El índice Kospi de Corea del Sur sufre una caída del 7% por ventas masivas en semiconductores

FOTO: El índice Kospi surcoreano cae más de 7% debido a ventas en semiconductores ante temores por IA

HONG KONG (AP) — El índice de referencia Kospi de Corea del Sur experimentó una caída superior al 7% el pasado martes, resultado de una venta masiva de acciones de empresas dedicadas a circuitos integrados. Esta tendencia se observó en la mayoría de las acciones asiáticas tras el cierre mixto de los títulos en Estados Unidos.

El índice Kospi retrocedió un 7,4% hasta alcanzar los 5.914,35 puntos, marcando su nivel más bajo desde finales de julio. Cabe destacar que en junio había alcanzado un máximo histórico al superar los 9.000 puntos, impulsado por el auge global de la inteligencia artificial.

Entre las empresas más afectadas, Samsung Electronics reportó una disminución del 7,7%, mientras que el fabricante de chips de memoria SK Hynix se desplomó un 8,8%. Por su parte, el Nikkei 225 de Japón también se vio afectado, cayendo un 2,5% hasta ubicarse en 67.292,39 puntos. El fabricante de equipos para circuitos integrados Tokyo Electron descendió un 6,6%, y SoftBank Group, inversor en OpenAI, sufrió una pérdida del 8%.