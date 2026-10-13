Conflicto en Yemen: hutíes acusan a Arabia Saudí por ataques aéreos recientes

Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, han vuelto a señalar a Arabia Saudí como responsable de varios ataques aéreos que tuvieron lugar durante la noche del martes. Estos ataques se dirigieron a áreas situadas a lo largo de la frontera norte de Yemen y su costa occidental. Aunque Arabia Saudí no respondió de inmediato a las acusaciones, los bombardeos se llevaron a cabo poco después de que se activaran las sirenas antiaéreas en Riad, la capital saudí, y se escucharan explosiones en la zona.

Según la información proporcionada por la televisión satelital al-Masirah, que es controlada por los hutíes, se reportaron al menos dos ataques aéreos que impactaron en la isla de Kamaran, ubicada en el mar Rojo y bajo control hutí, mientras que un tercer ataque alcanzó el distrito de Qanawis, situado a 55 kilómetros al noroeste de la ciudad portuaria de Hodeida. La misma cadena también informó sobre bombardeos en la provincia de Jawf, que limita con Arabia Saudí.

Los rebeldes responsabilizaron a Arabia Saudí por estos ataques, aunque no se ofrecieron más detalles. Además, afirmaron haber derribado un dron saudí en la provincia de Saada, un bastión de los hutíes en el norte de Yemen, cerca de la frontera saudí.

Los ataques se produjeron horas después de que se activaran las sirenas antiaéreas en Riad, donde los residentes reportaron haber escuchado explosiones. Los hutíes también anunciaron el lanzamiento de un misil balístico hacia el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, que ha sido blanco de varios ataques en los últimos días.

El Ministerio de Exteriores controlado por los hutíes emitió un aviso a las aerolíneas internacionales, señalando que los vuelos hacia los aeropuertos saudíes son "inseguros", a excepción de aquellos que operan hacia los lugares sagrados de La Meca y Medina. En un comunicado publicado por la agencia de noticias SABA, el ministerio advirtió que el reino "debe darse cuenta de que la seguridad, la estabilidad y la soberanía deben pertenecer a todos; de lo contrario, nadie las disfrutará".

En este contexto, el ministro de Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, solicitó un cese inmediato de los ataques hutíes contra Arabia Saudí, argumentando que "no hay justificación para estos ataques y no pueden ser aceptados". Abdelatty también enfatizó la necesidad de priorizar la diplomacia para encontrar una solución política al conflicto entre Irán y Estados Unidos, con el fin de evitar una mayor escalada en la región.

Por su parte, el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, instó a una coordinación de seguridad más estrecha entre los países de la región, en medio de la creciente tensión entre los hutíes y Arabia Saudí. En su mensaje al Consejo de la Shura, el emir también condenó las acciones de Israel en Gaza, acusándolo de genocidio, lo que ha sido negado enérgicamente por el estado israelí.

En otro orden de cosas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) reportó que la economía global se mantuvo más fuerte de lo esperado en la primera mitad de 2026, aunque advirtió que los altos precios de la energía y el combustible están afectando severamente los ingresos de los hogares. Según su informe, se estima que la inflación alcanzará un 4,7% este año y un 4,1% el próximo, y que cualquier estancamiento prolongado en Oriente Medio podría exacerbar la inflación y afectar el crecimiento económico.