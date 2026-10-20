Ciudades de Francia refuerzan seguridad con toques de queda tras disturbios masivos

Buenos Aires, 20 octubre (NA) -- Múltiples ciudades de Francia han instaurado toques de queda que comenzaron el lunes por la noche, como respuesta a los saqueos y disturbios ocurridos durante las manifestaciones del fin de semana pasado.

La decisión fue anunciada por el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, en una conferencia de prensa donde se detalló la implementación de toques de queda parciales en áreas específicas. En su cuenta de X, Lecornu expresó: "Los toques de queda selectivos han contribuido a la calma de esta noche. Agradezco a los policías y gendarmes que velaron por su aplicación, así como a los prefectos por su movilización".

Este martes, el primer ministro anunció que se mantendrían los toques de queda en las zonas donde la situación lo requiera.

En París, el toque de queda se implementó desde las 23 del lunes (21:00 GMT) hasta las 6 del martes (04:00 GMT), abarcando la Plaza de la República y las calles cercanas a Les Halles, según informaron las autoridades locales al canal francés BFM TV.

Por su parte, en Lyon, la medida se aplicó desde las 21 del lunes (19:00 GMT) hasta las 6 del martes (04:00 GMT) en la zona de Presqu'ile de Lyon, que es parte del centro de la ciudad.

El prefecto del departamento de Norte, en la región septentrional del país, también impuso un toque de queda en Lille, Wattignies, Douai y Denain, que regirá desde las 20 del lunes (18:00 GMT) hasta las 6 (04:00 GMT) durante dos días.

En el sureste, el alcalde de Niza, Eric Ciotti, anunció un toque de queda para menores de edad, que comenzó a las 21 del lunes (19:00 GMT).

Las manifestaciones que llevaron a estas decisiones congregaron a alrededor de 550 mil personas el sábado pasado en toda Francia. Durante estas protestas, 2.397 personas fueron detenidas, según cifras del Ministerio del Interior francés. Además, 997 policías y gendarmes resultaron heridos, de los cuales siete sufrieron lesiones graves.