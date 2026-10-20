Inundaciones en España: la tormenta Adam deja más de 850 mil personas confinadas y 2000 evacuados

En las últimas 48 horas, el norte de la provincia de Alicante y el sur de Valencia sufrieron el paso de la DANA Adam, un fenómeno de lluvias torrenciales que obligó a confinar a más de 850.000 personas en 150 municipios. Cientos de vecinos tuvieron que ser rescatados desde los techos de sus viviendas y unas 2.000 personas fueron evacuadas.

En algunas zonas concretas se registraron más de 700 milímetros de precipitación en solo dos días. Las riadas que desembocaron en el mar arrasaron varias playas y dejaron un paisaje muy distinto al de la imagen turística tradicional de la costa valenciana.

“Va a ser difícil recuperar esa visión idílica del turismo valenciano”, se señaló en el análisis del episodio.

Autopistas cortadas y pedido de zona catastrófica

Varias autopistas y accesos a la costa valenciana continúan cortados. Ante la magnitud de los daños, se solicitará la declaración de zona catastrófica en las regiones afectadas.

El impacto también se sintió en las Islas Baleares, especialmente en Ibiza y Formentera, donde se registraron destrozos de consideración.

La temperatura del mar como factor clave

El fenómeno se explica, en gran medida, por una inusitada subida de la temperatura del mar. Ese aire más cálido de lo habitual choca con las masas de aire frío otoñal que llegan desde el norte de Europa y genera la fricción conocida históricamente como gota fría, hoy denominada DANA.

Los números son elocuentes:

en octubre de 2020 la temperatura del mar era de 21 grados.

En octubre de 2026 alcanzó los 25 grados.

Esa diferencia de cuatro grados en apenas seis años potencia la intensidad de las lluvias y convierte estos episodios en fenómenos cada vez más extremos, difíciles de encontrar en los registros de al menos el último siglo.

El recuerdo de la trágica DANA de octubre de 2024, cuyo aniversario se acerca, vuelve a poner sobre la mesa la gravedad de estos eventos.

Recuperación lenta y una temporada que apenas comienza

Aunque la situación tiende a normalizarse y se ha recuperado bastante la actividad en las zonas afectadas, el episodio llega en el inicio de la temporada de DANAs.

Esta es la primera del otoño y ya tiene nombre propio: Adam. Según el orden alfabético que se utiliza para identificarlas, todavía queda todo el alfabeto por delante.

Mientras las autoridades evalúan los daños y los vecinos intentan retomar la normalidad, la mirada ya está puesta en los próximos pronósticos. El mensaje de fondo es claro: estos fenómenos, cada vez más intensos, marcan un cambio en la forma en que el Mediterráneo responde a las condiciones climáticas actuales.

Informe de Adrián Cragnolini.