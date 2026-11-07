Beijing alberga la VII Cumbre Mundial de Medios de Comunicación con 500 representantes internacionales

Beijing, 7 de noviembre (Xinhua/NA) -- La VII Cumbre Mundial de Medios de Comunicación inició su ceremonia inaugural el sábado en Beijing, bajo el lema "Los medios en la era inteligente: del consenso a la acción".

Este evento, organizado por la Agencia de Noticias Xinhua y el Gobierno municipal de la capital china, tiene lugar del 5 al 9 de noviembre y reúne a casi 500 representantes de cerca de 330 importantes medios de comunicación, incluidos la Agencia Noticias Argentinas, centros de estudios y organismos gubernamentales de 112 países y regiones, así como de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales.

El discurso inaugural estuvo a cargo de Li Shulei, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y director del Departamento de Publicidad del mismo. En su intervención, destacó la importancia de este foro como plataforma para el intercambio y la cooperación global entre medios.

La cumbre, que comenzó en 2009, se ha consolidado como un espacio clave para la discusión sobre el futuro de los medios. La edición anterior se llevó a cabo en 2024 en Urumqi, capital de la región autónoma uygur de Xinjiang, en el noroeste de China.

Entre los asistentes se encuentra Diego Ruzzarin, creador de contenido y analista de filosofía y geopolítica de México, quien destacó la relevancia de celebrar este tipo de encuentros en un contexto de hegemonía informativa unilateral. "Lo que considero verdaderamente inspirador es que cada vez que vengo a China, veo que la tecnología siempre está al servicio de las personas", expresó Ruzzarin.

El evento se estructura en foros y mesas redondas donde profesionales chinos y extranjeros discuten sobre el desarrollo inclusivo de la inteligencia artificial y la transformación global de los medios. También se abordarán los desafíos de seguridad global y la colaboración necesaria para enfrentarlos.

Los participantes han acordado promover un uso responsable de la inteligencia artificial en el periodismo, así como la lucha conjunta contra la desinformación y las noticias falsas. Eduardo Valdivia Zambrana, presidente ejecutivo del Grupo Multimedia de Bolivia, subrayó que "la inteligencia artificial nos da la posibilidad de desactivar los muros de la incomprensión cultural".

En esta cumbre se han presentado importantes avances, como el debut de los primeros robots humanoides biónicos que presentan noticias, el lanzamiento de la Iniciativa Global para el Desarrollo Conjunto de Estándares de Aplicación de la Inteligencia Artificial en Medios de Comunicación y la publicación del Libro Azul sobre el Desarrollo Global de "Inteligencia Artificial+Medios" 2026, así como el Consenso de Beijing de la VII.

Los asistentes también han tenido la oportunidad de visitar museos, sitios turísticos y centros de innovación en Beijing, con el fin de comprender mejor la modernización de la nación.