Al menos 18 fallecidos y numerosos heridos tras colapso de escuela en Pakistán

FOTO: Al menos 18 muertos y más de tres docenas de heridos tras derrumbe en una escuela en Pakistán

PESHAWAR, Pakistán (AP) — El techo de una escuela privada se desplomó el jueves en el noroeste de Pakistán, resultando en la muerte de al menos 17 niños y un maestro, además de más de tres docenas de heridos, según informaron fuentes de los servicios de emergencia.

Los informes indican que varios niños permanecen atrapados bajo los escombros en Peshawar, la capital de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa. El portavoz de los servicios de emergencia, Bilal Faizi, confirmó la situación crítica en la que se encuentran algunos de los heridos.

Por su parte, Mohammad Asim, portavoz de un hospital local, también corroboró la cantidad de víctimas y detalló que algunos de los heridos están en estado grave. Los rescatistas trabajan intensamente para remover los escombros y llegar a aquellos que aún están atrapados.

Este incidente se suma a una serie de derrumbes en edificios que han ocurrido en Pakistán, donde las normas de construcción se aplican de manera deficiente. En julio, un techo de un centro educativo en construcción en Lahore colapsó, resultando en la muerte de cuatro estudiantes.

Los derrumbes de edificios son frecuentes en el país, donde muchas construcciones se realizan con materiales de baja calidad y se ignoran las regulaciones de seguridad con el objetivo de reducir costos.