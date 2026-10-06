Tagle destacó que la Niagara será clave para que Renault produzca más y exporte

FOTO: Luis Caputo advierte a automotrices sobre precios y confianza en la economía

Manuel Tagle destacó este martes que la nueva pick-up Renault Niagara representa un paso central para aumentar la producción y las exportaciones de la automotriz desde la planta cordobesa de Santa Isabel. En la previa del lanzamiento, sostuvo que el proyecto forma parte de una transformación industrial ante las nuevas condiciones de la economía argentina.

"Es el primer paso de una reestructuración industrial que se está viviendo en la Argentina", expresó en diálogo con Cadena 3 desde el complejo fabril, donde el acto estaba previsto para las 10.

El referente de Renault en Córdoba vinculó ese proceso con la apertura económica y la necesidad de competir con otros países. Según explicó, ese escenario obliga a las fábricas a adaptarse y a buscar una mayor escala de producción.

"La pick-up Niagara es el instrumento que Renault va a usar para poder hacer volumen, poder exportar, poder generar moneda de intercambio para el futuro", afirmó. En ese sentido, consideró que el lanzamiento constituye "un paso trascendente para la historia de Renault".

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Tagle remarcó la expectativa que genera el proyecto y lo definió como un cambio de una magnitud inédita para la compañía en el país. Al repasar la trayectoria de Santa Isabel, distinguió los orígenes de la planta, ligados a Industrias Kaiser Argentina (IKA), de la posterior llegada de Renault.

Además del impacto industrial, planteó la necesidad de que la marca recupere presencia en las ventas. "Todos tenemos mucha expectativa de que Renault reconstituya un poco su participación en el mercado, que hace falta", señaló.

"Renault tiene muy buena imagen y creo que es importante que vuelva a ocupar el lugar que siempre tuvo", agregó.

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Informe de Fernando Barrionuevo.