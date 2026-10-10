River le gana a Estudiantes de Río Cuarto, que está obligado a ganar para no descender

FOTO: River se mide con Estudiantes de Río Cuarto, que se juega la permanencia en Primera División.

River recibirá este sábado a Estudiantes de Río Cuarto, por la duodécima fecha de la Zona B del Torneo Clausura, con la obligación de ganar para volver a meterse en puestos de clasificación a los playoffs.

El encuentro, que se llevará a cabo en el Estadio Monumental, está programado para las 21:30, contará con la cobertura en vivo de Cadena 3 Argentina y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Nazareno Arasa, mientras que en el VAR dirá presente Andrés Merlos.

River llega a este encuentro tras una larga inactividad, ya que lleva tres semanas sin jugar. Su última presentación oficial fue el 19 de septiembre, cuando cayó 2-1 en condición de local contra Huracán.

Aquel encuentro significó el final de la buena racha con la que había comenzado el interinato de Leonardo Ponzio como DT del “Millonario”, ya que desde su llegada habían derrotado de manera consecutiva a Banfield, Independiente Rivadavia de Mendoza y Atlético Tucumán.

River llega a esta fecha en la novena fecha con 13 puntos, por lo que está obligado a ganar para meterse nuevamente en puestos de clasificación de playoffs. De todas maneras, tiene un partido menos que el resto de los equipos debido a que debe su encuentro frente a Sarmiento de Junín correspondiente a la undécima fecha.

Estudiantes de Río Cuarto, por su parte, es el peor equipo en lo que va del año en la Primera División. El equipo cordobés marcha último en la Zona B con solo seis unidades y depende de un milagro para no perder la categoría.

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