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Juegos Suramericanos Notas

Juegos Suramericanos: por el clima, suspendieron este domingo los Fan Fest en las tres sedes

La medida alcanzó a Rosario, Santa Fe y Rafaela por los alertas meteorológicos vigentes. En Rosario también se postergaron el rugby 7 y el fútbol, mientras que las competencias bajo techo continuaron según el cronograma previsto.

20/09/2026 | 13:33Redacción Cadena 3 Rosario

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La medida alcanza a Rosario, Santa Fe y Rafaela por los alertas meteorológicos vigentes.

FOTO: La medida alcanza a Rosario, Santa Fe y Rafaela por los alertas meteorológicos vigentes.

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La organización de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 resolvió suspender este domingo todas las actividades previstas en los Fan Fest de Rosario, Santa Fe y Rafaela debido a las condiciones climáticas y a los alertas meteorológicos.

En Rosario, la medida también alcanzó a las competencias de rugby 7 y fútbol, que fueron reprogramadas para este lunes. En tanto, las disciplinas que se desarrollan en estadios cubiertos continuaron de acuerdo con la programación prevista.

La suspensión comprendió al rugby 7 en el Hipódromo de Rosario, el fútbol masculino en el estadio Marcelo Bielsa de Newell''s Old Boys y el fútbol femenino en el predio de la Asociación Rosarina de Fútbol.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Quienes hayan adquirido entradas para esas competencias podrán utilizarlas este lunes, una vez confirmados los nuevos horarios, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Pese a la suspensión de los entrenamientos oficiales, las competencias indoor previstas para este domingo en Rosario se mantuvieron el cronograma.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En Santa Fe, la suspensión alcanzó a las actividades previstas en el Fan Fest y a los entrenamientos de la jornada. En cambio, los partidos de Las Leonas y Los Leones se disputaron como estaba previsto.

En Rafaela se aplicó una medida similar: quedaron suspendidas las actividades del Fan Fest y los entrenamientos, mientras que las propuestas indoor permanecieron confirmadas.

Lectura rápida

¿Qué se suspendió? Todas las actividades previstas en los Fan Fest de Rosario, Santa Fe y Rafaela por condiciones climáticas.

¿Quién organizó los Juegos? La organización de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

¿Cuándo se tomó la decisión? Este domingo.

¿Dónde se aplicaron las suspensiones? En Rosario, Santa Fe y Rafaela.

¿Cómo afecta a las competencias? Se reprogramaron el rugby 7 y el fútbol en Rosario, mientras que las competencias indoor continuaron.

¿Por qué se suspendieron? Debido a las condiciones climáticas y a los alertas meteorológicos vigentes.

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