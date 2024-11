Cadena 3 a Las Vegas con Colapinto: Su Williams ya está listo, mira los horarios

Desde el próximo jueves a la noche -tarde-, los argentinos podremos seguir a Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, la Ronda 22 y su séptima participación en el Campeonato Mundial 2024. Para el argentino, será otra pista desconocida y otra prueba nocturna, en el callejero 'Strip Circuit' de 6.201 metros de extensión. Y también será cobertura de Cadena 3 Motor, siguiendo los pasos del piloto argentino, con su enviado especial Fran Reale.

Una carrera con dos aristas atípicas, la primera, los horarios de la competencia del noroeste norteamericano, que en la ciudad del juego y de los espectáculos se corre en horario nocturno y determina un programa incómodo para nuestro país.

/Inicio Código Embebido/

Coming together as a team ??



Debriefing from Brazil and determined to bounce back for the final triple-header ?? pic.twitter.com/RPmfbAwybA — Williams Racing (@WilliamsRacing) November 7, 2024

/Fin Código Embebido/

La segunda, es que después del desastroso paso de la escudería Williams Racing por la carrera anterior en Brasil, donde sufrió cinco accidentes, entre los entrenamientos y el 'Grand Prix', la casa de Grove debió pedirle a su personal técnico que redoble sus esfuerzos y trabaje durante dos semana en horarios extendidos para recuperar los coches de Colapinto y Alex Albon, además de todos los repuestos necesarios para hacer frente al compromiso competitivo que se viene el fin de semana.

Afortunadamente, lo lograron, y así atestiguó esta hazaña el Jefe de Mecánicos, Ben Howard, a través de las redes de la escudería.

/Inicio Código Embebido/

"Everybody has just worked throughout, pushed the boundaries" ??



Couldn't of said it any better, Ben ???? — Williams Racing (@WilliamsRacing) November 17, 2024

/Fin Código Embebido/

"Ha sido una locura. Quiero decir, después de la carrera pasada, fue un poco desalentador. Vi todas las piezas y todos sabíamos las cosas dañadas que teníamos y todo, y no era realista tener todo listo. Pero tengo que decir que ha sido increíble.

Las piezas que se han recuperado, había muchísimas de ellas, tenemos repuestos, todos han trabajado en todo momento traspasando los límites, y sí, creo que logramos hacerlo.

De hecho, llegamos a Las Vegas en un mejor estado que el último evento. Así que el crédito es para todos en este momento. Nadie ha retrocedido. Han estado completamente ocupados, pero nos vemos bien y estamos en buen estado".

/Inicio Código Embebido/

Go behind-the-scenes with our incredible team of mechanics as they work flat out through the night to work on Alex and Franco's cars post São Paulo GP ???? — Williams Racing (@WilliamsRacing) November 17, 2024

/Fin Código Embebido/

"Tenemos mucha chatarra, obviamente. Cosas que no creemos que podamos usar. Tenemos muchas cosas dañadas que podríamos arreglar a tiempo.

Y luego, obviamente, tenemos algunas cosas buenas que queremos que reciban servicio, que se les dé la vuelta, que estén listas para la construcción la próxima semana, por lo que esta noche será tarde.

Fue un caos. Hay muchas piezas rotas. Sí, hay mucho que hacer. Hay mucha administración por hacer. Sí, mucho lío".

/Inicio Código Embebido/

Team Torque is back and ep.17 is dropping later this week from Las Vegas???????



Submit your questions for Alex and Franco below ?? pic.twitter.com/RwQi9wvkFc — Williams Racing (@WilliamsRacing) November 18, 2024

/Fin Código Embebido/

El programa para seguir a Franco Colapinto en Las Vegas, también les exigirá un buen esfuerzo a los aficionados argentinos, con estos horarios:

Jueves 21 de noviembre:

Práctica Libre 1: 23:30 horas.

Viernes 22 de noviembre:

Práctica Libre 2: 03:00 horas.

Práctica Libre 3: 23:30 horas.

Sábado 23 de noviembre:

Clasificación: 03:00 horas.

Domingo 24 de noviembre:

Carrera: 03:00 horas -50 vueltas-.

Cadena 3 Motor, con datos y fotografías de Williams Racing y Formula1.com