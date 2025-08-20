Investigan a un violador serial de menores en Córdoba: lo denunció su hija

FOTO: Investigan a un violador serial de menores en Córdoba: está detenido en Bouwer.

Una investigación judicial conmociona a Córdoba tras la detención de un hombre de 36 años, acusado de ser un violador serial en su ámbito familiar.

La fiscalía, liderada por el fiscal Juan Ávila Echenique, investiga los abusos perpetrados contra tres menores, todas niñas de sexo femenino, incluyendo a su propia hija.

Los abusos, que se remontan a 2013, tienen una duración de más de diez años. Según dijo a Cadena 3 la abogada querellante, Fernanda Alaniz, "los hechos fueron cometidos por un sujeto de 36 años quien por lo menos abusó de manera confirmada a tres miembros de la familia". Las edades de las víctimas oscilan entre los 7 y los 14 años.

"Gracias a la valentía de su propia hija que se animó a decir basta y denunciar este infierno familiar, se pudo iniciar el proceso judicial", señaló la letrada. A su vez, advirtió que la fiscalía tiene conocimiento de que existen otras víctimas dentro del círculo familiar que aún no han presentado denuncias.

La abogada Alaniz afirma que la situación actual del detenido, que está detenido en Bouwer, es crucial: "Esperamos que esta condición se mantenga hasta el juicio por la peligrosidad al sujeto".

Informe de Francisco Centeno.