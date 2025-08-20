Investigan a un violador serial de menores en Córdoba: lo denunció su hija
El hombre de 36 años está detenido en Bouwer por abusar de tres menores de su ámbito familiar. Se esperan más denuncias en el caso.
20/08/2025 | 08:07Redacción Cadena 3
FOTO: Investigan a un violador serial de menores en Córdoba: está detenido en Bouwer.
-
Audio. Investigan a un violador serial de menores en Córdoba: lo denunció su hija
Radioinforme 3
Una investigación judicial conmociona a Córdoba tras la detención de un hombre de 36 años, acusado de ser un violador serial en su ámbito familiar.
La fiscalía, liderada por el fiscal Juan Ávila Echenique, investiga los abusos perpetrados contra tres menores, todas niñas de sexo femenino, incluyendo a su propia hija.
Los abusos, que se remontan a 2013, tienen una duración de más de diez años. Según dijo a Cadena 3 la abogada querellante, Fernanda Alaniz, "los hechos fueron cometidos por un sujeto de 36 años quien por lo menos abusó de manera confirmada a tres miembros de la familia". Las edades de las víctimas oscilan entre los 7 y los 14 años.
/Inicio Código Embebido/
Pudo ser tragedia. Brutal ataque de dos perros dogo argentino a una mujer en Salsacate
La mujer fue sometida a cirugía tras el ataque. Ocurrió cuando la víctima ingresó al domicilio de sus padres y la rápida intervención de los familiares logró apartar a los animales.
/Fin Código Embebido/
"Gracias a la valentía de su propia hija que se animó a decir basta y denunciar este infierno familiar, se pudo iniciar el proceso judicial", señaló la letrada. A su vez, advirtió que la fiscalía tiene conocimiento de que existen otras víctimas dentro del círculo familiar que aún no han presentado denuncias.
La abogada Alaniz afirma que la situación actual del detenido, que está detenido en Bouwer, es crucial: "Esperamos que esta condición se mantenga hasta el juicio por la peligrosidad al sujeto".
Informe de Francisco Centeno.