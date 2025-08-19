Brutal ataque de dos perros dogo argentino a una mujer en Salsacate
La mujer fue sometida a cirugía tras el ataque. Ocurrió cuando la víctima ingresó al domicilio de sus padres y la rápida intervención de los familiares logró apartar a los animales.
Una mujer de 37 años sufrió múltiples mordeduras de dos perros de raza Dogo argentino en el barrio residencial de Salsacate, departamento Pocho.
El ataque ocurrió cuando la víctima ingresó al domicilio de sus padres, siendo interceptada por los perros de aproximadamente un año y medio de edad.
Los familiares de la mujer intervinieron rápidamente para apartar a los animales. Inmediatamente después, la mujer recibió asistencia de una ambulancia local que la trasladó al hospital para las primeras curaciones.
Dada la gravedad de las heridas, la víctima fue derivada al sanatorio Parque de Barrio San Vicente en Córdoba, donde se le practicó una intervención quirúrgica en los miembros superiores e inferiores afectados.
Se diagnosticó un desgarro en el tríceps del brazo derecho y siete puntos en el hombro.
Actualmente, la mujer se encuentra recuperándose y se le están realizando resonancias magnéticas para evaluar la extensión total de las lesiones.
