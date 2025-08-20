Gustavo Costas, tras el pase a cuartos: "Tenemos el sueño de ir por todo"

El director técnico de Racing, Gustavo Costas, se mostró feliz con el rendimiento de su equipo y el transcurso del partido en el que la “Academia” derrotó a Peñarol de Uruguay por 3-1 (3-2 en el global), y aseguró que sus jugadores “dejaron todo en el campo de juego”.

Además, el DT agradeció la convocatoria que tuvo el elenco de Avellaneda, sobre quienes dijo que “alentaron todo el partido” a pesar de la lluvia que azotó al AMBA durante todo el día.

Con la victoria, Racing avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, instancia en la que enfrentará a Vélez.

Con un gran triunfo sobre la hora ante el “Carbonero”, que le dio la clasificación a la siguiente ronda, Gustavo Costas abrió la conferencia de prensa asegurando que sabían que iba a ser “difícil”, pero destacó la importancia de la hinchada, para demostrar que “en casa también somos fuertes”, valorando poder compartir “esta alegría entre todos”.

Haciendo un análisis de lo que dejó el partido, el DT de la “Academia” aseguró que su equipo “se quedó” después de convertir el primer gol, y volvió a jugar como al principio tras la igualdad de la visita, opinando que tendría que “haber mantenido la intensidad”, pero también destacó las virtudes defensivas, ya que el “Carbonero” “no tuvo situaciones claras” en todo el primer tiempo.

El entrenador también remarcó que cuando terminó el partido de ida sintió que iban a conseguir la remontada, ya que el grupo lo llevó a “cumplir el sueño” de darle la segunda copa internacional de su historia a Racing.

Con su optimismo habitual, Costas afirmó que, aunque Racing no tenga “la plata del Real Madrid”, sueña con pelear en todos los frentes, y subrayó que “a la guerra vamos siempre, con estos jugadores”.

En cuanto al penal, que se convirtió en el segundo gol de Racing, el entrenador opinó que estuvo bien cobrado, ya que el defensor Emanuel Gularte “le pega un codazo en la nuca” al delantero Adrián Martínez y dejó clara su visión sobre el arbitraje al comentarle al periodista “si vieras los penales que nos cobran a nosotros”.

Sobre la expulsión del defensor Marcos Rojo, quien estaba en el banco cuando vio la roja, Costas afirmó que “estaba a dos metros” del central en el momento de la roja, y aseguró que el exjugador de Boca “no le dijo nada” al árbitro Wilmar Roldán, por lo que la sanción lo sorprendió.

Haciendo referencia a la lluvia, que cayó sobre todo el AMBA durante casi toda la jornada del martes, el entrenador se mostró contento al afirmar que la cancha está “bárbara” por lo que pudo aguantar, sabiendo que si la misma estaba inundada iba a “beneficiar” a Peñarol.

Por último, el entrenador de 62 años le pidió al hincha que sigan “juntos”, porque su aliento les hace bien a sus jugadores y dijo que “esto no termina”, haciendo referencia a la serie de cuartos de final, en la que enfrentará a Vélez.

Acerca del “Fortín”, Costas aseguró que “si está en cuartos de final es porque es un equipo difícil”, pero admitió que le “alegra” que haya clasificado ante un equipo brasileño, porque eso demuestra que “el fútbol no es solamente plata”.