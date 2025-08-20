La Clínica Argüello debió cerrar en Córdoba tras ola de robos

FOTO: Cierre de la Clínica Arguello en Córdoba por Inseguridad y Crisis Sanitaria

La Clínica Argüello, ubicada en el norte de Córdoba, cerró sus puertas debido a la inseguridad que afecta a la zona. El médico Luis Gagliano, titular de la clínica, explicó a Cadena 3 que la situación "se ha vuelto inviable" tras varios robos.

"Entraron 5 veces, hay 5 denuncias en la Policía desde abril del 24 hasta hace unos 5 meses atrás", señaló Gagliano, quien detalló que los ladrones sustrajeron cables, motores de aire acondicionado y equipos médicos.

La clínica, que ha sido parte de la comunidad desde los años 50, enfrenta dificultades no solo por la inseguridad, sino también por la crisis en el sector salud. "Tanto la medicina privada como la pública están con déficit", señaló Gagliano.

El médico también mencionó un cambio en el comportamiento de los pacientes: "He notado que ha pasado gente de la privada a la pública porque no tiene recursos para hacerse atender".

La Clínica Argüello, un lugar significativo en la historia médica argentina, fue donde operó el reconocido doctor Domingo Liotta, quien contribuyó al desarrollo de técnicas de trasplante de corazón. Gagliano lamentó que, a pesar de su legado, la clínica no pueda continuar operando.

"Estamos tratando de recuperarla despacio, a ver si podemos ponerla de pie de vuelta, pero lógicamente que hace falta mucho dinero para reemplazar todo lo que falta", concluyó Gagliano.

Entrevista de Miguel Clariá.